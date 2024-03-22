«Точка невозврата». Посол заявил, что отношения России и Японии не восстановятся

«Нужно сказать, что отношениям нанесен такой ущерб, от которого даже при какой-то эвентуальной стабилизации они полностью оправиться не смогут. Это мое видение нынешней ситуации. Это точка невозврата», - сказал он.

Дипломат заявил, что отношения двух стран опустились на самый низкий уровень за весь послевоенный период. Вину за это он возложил на правительство Японии, которое сознательно пошло на их подрыв по нескольким направлениям - ввело санкции , денонсировало соглашения, навязало обществу антироссийские настроения.

Исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий заявил, что последние антироссийские санкции навредят самой Японии. Он предупредил, что Россия даст на них адекватный ответ.