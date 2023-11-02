02 ноября 2023, 03:29

«Тихо и без потери престижа». События в Газе Запад использует для бегства с Украины

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У Запада появилась возможность тихо и без репутационных потерь уйти с Украины, прикрывшись происходящим в секторе Газа. Для этого придется передать России все, что она захочет, заявил обозреватель французского издания AgoraVox Жюль Сейес.

«События в Газе представляют собой возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер. Победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потерь престижа для наших лидеров», - написал журналист.

Обозреватель считает, что украинская армия не в состоянии наступать, а организовать быструю капитуляцию можно, только выполнив все условия России. Это является последствием необдуманных действий западных политиков в 2022 году.

Сайес отметил, что прошли те времена, когда Россия довольствовалась обещаниями. Действия ЕС и США вынудили РФ вступить почти в «лобовой конфликт» с западным блоком, подчеркнул автор материала.

Ранее превосходство российской армии в зоне СВО признал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Генерал отметил, что западная помощь поступает не вовремя и ее мало.

Россия Запад Украина
02 ноября 2023, 04:50
Запад нашел циничное объяснение большому количеству погибших в Газе детей
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Высокий процент погибших в Газе детей объясняется политикой ХАМАС, поощряющей рождаемость. Такое объяснение привело британское издание The Economist.

По данным издания, за время обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,9 тысячи детей. Это 40% от общего числа погибших жителей анклава. Издание объяснило такую высокую смертность детей в вооруженном конфликте «демографической особенностью» сектора Газа и политикой палестинского движения ХАМАС.

«После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году он (ХАМАС - прим. ред.) стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе», - утверждает издание.

Жертвами атак ЦАХАЛ по сектору Газа стали более 8,7 тысячи человек. В министерство здравоохранения Палестины поступило 2030 заявлений о людях, пропавших без вести под завалами. В результате повторного удара по лагерю беженцев в Газе погибли десятки палестинцев. ЦАХАЛ выпустил по объекту более 10 снарядов.

Израиль Дети Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 ноября 2023, 04:32
Пентагон подорвал в небе над Тихим океаном баллистическую ракету из-за аномалии
РИА «Новости»
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Испытательный полет межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III прервали в воздухе из-за аномалии при пуске. Об этом сообщили в ВВС США, их заявление привело РИА «Новости».

«[Подразделение] Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном… из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг», - заявили в Пентагоне.

В оборонном ведомстве создали комиссию из представителей профильных подразделений, которая должна установить причину «аномалии». В Пентагоне отметили, что несмотря на неудачу испытательного пуска, он обеспечил их важными данными для поддержания боеготовности МБР.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил агентству, что у США нет замены устаревшим Minuteman III, поэтому они проводят тестовые запуски МБР, чтобы убедиться в их технических параметрах.

Военно-морские силы США в конце октября испытали новое оружие на литоральном боевом корабле. Американские военные запустили зенитную ракету Standard Missile 6, способную поразить надводные и воздушные цели.

США Ракеты Оружие
02 ноября 2023, 04:24
Небензя заявил, что у Израиля нет права на самооборону
РИА «Новости»
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У Израиля не может быть права на самооборону, потому что это оккупирующая страна, что подтвердили в Международном суде ООН в 2004 году. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии. Видеозапись с его речью выложили в Telegram-канале постпредства.

Небензя отметил, что у Вашингтона и его союзников хватает ресурсов лишь на утверждения «о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону», которого нет у оккупирующей державы. По его словам, такие действия США являются лицемерными.

«Сегодня, видя ужасающие разрушения в Газе, многократно превышающие все то, что они гневно критикуют в других региональных контекстах - удары по гражданским объектам, включая больницы, гибель тысяч детей, они словно в рот воды набрали», - сказал Небензя.

Постпред РФ объяснил, что Россия признает право Израиля на обеспечение собственной безопасности, но ее гарантии могут быть только после решения палестинского кризиса на основе резолюций СБ ООН.

Ранее Небензя заявил, что США грубо нарушили международное право и суверенитет Сирии после атаки объектов в арабской республике. Он указал на опасность подобных действий на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 ноября 2023, 03:12
Врачи спасли ребенка беременной актрисы, умершей из-за остановки сердца
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Актриса из Индии, известная как Прия, скончалась на 36-м году жизни. Женщина была на восьмом месяце беременности, ребенка удалось спасти. Об этом сообщило издание India Today.

«Актриса Прия умерла в возрасте 34 лет от сердечного приступа. Она была на восьмом месяце беременности», - сказано в материале.

Медики смогли сохранить жизнь новорожденному ребенку. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Как сообщили журналисты, у знаменитости произошла остановка сердца. Актер Кишор Сатья поделился этой новостью в социальных сетях. По его словам, кончина женщины была неожиданной.

Он отметил, что мать звезды трудно переживает потерю дочери и постоянно плачет. Также страдает муж артистки, который последние полгода не выходил из дома. Сатья выразил соболезнования семье актрисы.

Дети Индия Кино Фильмы Актеры

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