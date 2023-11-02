«События в Газе представляют собой возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер. Победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потерь престижа для наших лидеров», - написал журналист.

Обозреватель считает, что украинская армия не в состоянии наступать, а организовать быструю капитуляцию можно, только выполнив все условия России. Это является последствием необдуманных действий западных политиков в 2022 году.

Сайес отметил, что прошли те времена, когда Россия довольствовалась обещаниями. Действия ЕС и США вынудили РФ вступить почти в «лобовой конфликт» с западным блоком, подчеркнул автор материала.

Ранее превосходство российской армии в зоне СВО признал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Генерал отметил, что западная помощь поступает не вовремя и ее мало.