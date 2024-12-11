11 декабря 2024, 15:57

Тихановская заявила о возможности переворота в Белоруссии

РИА «Новости»
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Президента Белоруссии Александр Лукашенко могут свергнуть в результате силового переворота, в том числе с участием «полка имени Калиновского». Об этом украинскому изданию «Европейская правда» заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

По ее словам, граждане Белоруссии якобы с большим уважением относятся к украинского военному формированию. Тихановская выразила надежду, что госпереворот, если он состоится, пройдет мирно.

«Многие ожидают, что в конце концов именно бойцы из „полка Калиновского“ освободят Беларусь», - подчеркнула она.

Экс-президент рассказала, что существует множество вариантов того, как в стране может поменяться власть. Она также высказала мнение, что это произойдет в ходе «дворцового переворота» и призвала готовиться к любому варианту развития событий.

Ранее издание Gazeta Wyborcza сообщило, что Тихановскую прослушивали во время ее визита в Польше. По его данным, прослушку установили в отеле.

Белоруссия Александр Лукашенко Светлана Тихановская
11 декабря 2024, 15:59
Сотрудничество России с Западом по ядерному разоружению стало неприемлемым
РИА «Новости»
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Дальнейшее сотрудничество с западными странами в сфере ядерного разоружения политически неприемлемо для российской стороны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на заседании Госдумы, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе заключили в свое время для поддержки «разоруженческих программ пост-советского периода».

В то время МНЭПР сыграло положительную роль, снизило контроль США за российскими стратегическими объектами и переключило мировое внимание на решение экологических проблем.

«На сегодня это соглашение и протокол к нему полностью изжили себя. Дальнейшее сотрудничество в области ядерного разоружения с государствами, которые проводят антироссийскую политику <…> стало не просто неактуальным, но и политически неприемлемым», - объяснил Рябков.

Ранее в США заявили о готовности к переговорам с Россией , КНР и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений. Как отметил американский лидер Джо Байден, общество должно «избавить мир от ядерного оружия», риски его использования подрывают всеобщие нормы и соглашения, установленные в мире.

Ядерное оружие США Россия Оружие Запад
11 декабря 2024, 12:37
Информацию о казни брата Асада оценили в Кремле
РИА «Новости»
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В России не располагают информацией о казни двоюродного брата президента Сирии Башара Асада Сулеймана. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, мы не располагаем информацией об этом», - процитировала его Газета.ru.

Пресс-секретарь президента отметил, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Сирии и поддерживают контакт с теми, кто ее контролирует. По словам Пескова, российская сторона будет действовать исходя из реалий «на земле».

Также он подчеркнул, что вопросы с обеспечением безопасности российских объектов и граждан в Сирии имеют первостепенное значение для страны.

Кроме того, Россия желает скорейшей стабилизации в республике, чтобы появилась возможность для перспективы перевода ситуации в законное русло, отметил Песков.

Кремль Дмитрий Песков Сирия Россия Захват власти в Сирии Башар Асад
11 декабря 2024, 10:16
Бывший глава Минобороны Южной Кореи пытался совершить самоубийство в СИЗО
Unsplash
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Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен пытался совершить суицид в СИЗО в восточной части Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации издания, за попыткой самоубийства Кима застали в туалете места ожидания перед выдачей ордера.

«Вчера примерно в 23:52 (17:52 по московскому времени) дежурный сотрудник обнаружил, что он пытался совершить суицид», - отметил глава пенитенциарной службы министерства юстиции Южной Кореи Син Ен Хэ.

Сейчас жизнь арестованного бывшего министра находится вне опасности, его поместили под охрану.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря ввел в стране военное положение. Депутаты прорвались через военный контроль в здание Национального собрания и проголосовали за отмену этого указа. Юн Сок Ель извинился за введение военного положения и пообещал уйти в отставку.

В администрации президента и в кабинете арестованного бывшего министра обороны провели обыски.

СИЗО Южная Корея Военное положение в Южной Корее
11 декабря 2024, 08:30
К президенту Южной Кореи пришли с обысками
Global Look Press
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В администрации южнокорейского лидера Юн Сок Еля проводят обыски. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

Для расследования дела о военном положении наняли специальную следственную группу. Ее участники обыскивают штаб-квартиру Национального агентства полиции и здание столичной полиции.

Также обыски провели в кабинете у арестованного бывшего министра обороны страны Ким Ен Хена По информации журналистов, полицейские изъяли его ноутбук и мобильник, а также 15 других гаджетов.

Правоохранители потребовали у оператора выписку звонков политика. В полицейском ордере на обыск было указано, что Ким Ен Хена обвинили в мятеже и государственной измене, уточнил источник агентства.

Ранее Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране и пообещал больше его не вводить без нужды. Он отметил, что готов понести ответственность за свой поступок.

Военные Южная Корея Полиция

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