16 ноября 2023, 03:10

Tez Tour откажется от полетов в Египет на чартерных рейсах из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Туроператор Tez Tour больше не будет отправлять пассажиров в Египет чартерными рейсами в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Tez Tour сообщает о преждевременном вынужденном прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября 2023 года», - сказано в сообщении.

В публикации отметили, что туроператор готов предложить туры с регулярными рейсами или с наземным транспортом. Из-за конфликта между Израилем и Палестиной партнер организации пострадал от множества аннуляций.

«Рост себестоимости услуг, тяжелая мировая экономическая ситуация, нестабильное состояние конкурентного поля, снижение эффективности продаж <…> и многие другие аспекты негативно сказываются на рентабельности направления на протяжении последних месяцев», - заявили в Tez Tour.

Ранее израильская армия ограничила использование топлива , полученного сектором Газа от Египта. Теперь горючее можно использовать только для транспортировки гуманитарной помощи с контрольно-пропускного пункта «Рафах».

Израиль Египет Самолеты Конфликт Израиля и Палестины Палестина
16 ноября 2023, 03:48
«Добились реального прогресса». О чем договорились Байден и Си Цзиньпин в Сан-Франциско
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В Сан-Франциско на полях саммита АТЭС прошли двусторонние переговоры глав США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина. Диалог длился чуть более 2,5 часа, трансляцию встречи вели американские телеканалы.

Председатель КНР подчеркнул, что отношения между США и Китаем являются «самыми важными» в мире. Си Цзиньпин заявил, что КНР и Штаты не могут поворачиваться спиной друг к другу, а конкуренция не должна стать «превалирующим трендом». Китайский лидер заметил, что конфликт между двумя сверхдержавами может повлечь за собой «невыносимые последствия».

«Отношения между США и Китаем, которые являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, следует <…> рассматривать в широком контексте ускоряющихся глобальных преобразований. <…> Для двух крупных стран, таких как Китай и США, поворачиваться спиной друг к другу - не вариант», - процитировало РИА «Новости» китайского лидера.

Си Цзиньпин в ходе переговоров заявил об уверенности в светлом будущем китайско-американских отношений, об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Председатель КНР отметил, что США И Китаю удастся преодолеть разногласия и найти способ «правильного сосуществования» двух сверхдержав. Две страны договорились восстановить взаимодействие между военными на высоком уровне.

В Сети Байден написал, что на переговорах лидеры двух стран «добились реального прогресса». Существующие важнейшие международные вызовы требуют совместного лидерства США и Китая, заявил американский президент.

Коммуникация «лицом к лицу» Байден принимал гостя из Китая в поместье Филоли под Сан-Франциско штата Калифорния. При встрече Байден и Си Цзиньпин традиционно пожали друг другу руки, после чего проследовали в зал для переговоров. Глава Белого дома не стал отвечать на вопросы журналистов, но произнес речь.

«Как обычно, нет замены коммуникации лицом к лицу», - заявил Байден.

В своем выступлении американский лидер заявил, что для него «честь и удовольствие» принимать китайского лидера в Штатах. Глава Белого дома отметил, что США и Китай должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту.

«Реальный прогресс» по-американски По окончанию официальной части встречи лидеры перешли к рабочему ужину, к которому присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, китайский министр иностранных дел Ван И и первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци.

После переговоров лидеры двух стран совершили небольшую прогулку. Байден не ответил на вопросы прессы о результатах переговоров, лишь показал характерный жест «большие пальцы вверх».

США Переговоры Китай Си Цзиньпин Джо Байден
16 ноября 2023, 03:41
Украинец переехал в США и стал попросить у американцев деньги на открытие бизнеса
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Беженец из Украины переехал в США и попросил у местных жителей 330 тысяч долларов (более 29 миллионов рублей) на открытие кофейни и пекарни. Об этом сообщил обозреватель Midland Daily News Дэн Чок.

В публикации сказано, что беженец по имени Сергей раньше владел пятью ресторанами на Украине, но потом переехал со своей женой Кристиной в Америку. Теперь пара хочет начать похожий бизнес, но для этого нужны деньги - 165 тысяч долларов на покупку помещения и такая же сумма на ремонт.

По словам представителя благотворительной организации Индиры Оскварек, в техасском городе Мидленде уже нашли подходящее здание, осталось собрать нужную сумму.

«Было бы замечательно подарить им (это здание. - Прим. ред.) в качестве рождественского подарка», - заявила Оскварек.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкара заявил, что стране необходимо принять меры по замедлению притока украинских беженцев. По его словам в государстве не хватает жилья из-за наплыва новых жителей.

США Мигранты Бизнес Украина
16 ноября 2023, 03:08
Минспорта Украины составило «черный список» сбежавших из страны спортсменов
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Украинское министерство спорта составило «черный список» сбежавших спортсменов из страны. Перечень разместили на сайте ведомства.

В документе сказано, что попавшие в перечень спортсмены нарушили сроки возвращения на Украину после окончания спортивных состязаний. Ведомство добавило в список 304 беглеца.

В него вошли четыре футболиста украинской сборной - Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Довбик. Спортсмены часто делали патриотичные заявления, однако выбрали играть за европейские клубы.

Также в списке оказался полузащитник «Шахтера» Александр Распутько. Он сбежал из клуба после матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» 4 октября. Спортсмен зарегистрировался с командой на обратный рейс, но потом исчез в аэропорту.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова заявила, что Украину настигнет демографическая катастрофа. По ее словам, в 2033 году население страны составит от 26 до 35 миллионов человек, вместо былых 45 миллионов.

Спортсмены Футбол Украина
16 ноября 2023, 02:28
Польша испугалась появления российских войск на Висле
РИА «Новости»
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В случае столкновения с Европой Россия победит единственно возможным способом — в затяжном конфликте. Об этом написал польский журнал Polityka.

«Единственный способ победить Европу - это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение. Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится», - написал автор статьи.

Русские не отступят, а на Вроцлань, Познань и Берлин полетят «Герани», уверены журналисты. Россия вполне сможет продержаться до момента распада единства Запада.

«Всегда найдутся „умники“, которые решат, что с таким противником можно договориться», - отметили журналисты.

Оборонная промышленность Европы находится в плачевном состоянии , заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Такой вывод министр сделал на основании задержки поставок вооружения на Украину.

В случае столкновения с Европой Россия победит единственно возможным способом - в затяжном конфликте. Об этом написал польский журнал Polityka.

Европа Россия Польша

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