Tesla потеряла 94 миллиарда долларов капитализации за две недели

По информации издания, такой расклад объясняется падением спроса на автомобили и усилением конкуренции со стороны Китая. Аналитик американского инвестиционного банка Cowen Джефри Осборн отметил, что по поводу Tesla беспокойство инвесторов в первую очередь вызывает стагнация роста рынка электромобилей, а в свете снижения цен на них в КНР все превращается для индустрии в «гонку на дно».

Агентство напомнило, что в 2023 году Tesla как раз удвоила капитализацию.

Ранее СМИ писали, что и принадлежащая Илону Маску социальная сеть X (бывший Twitter) подешевела более чем на 70% с момента покупки.