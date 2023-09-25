Tesla, Microsoft и Google захотели инвестировать в экономику Таиланда $5 млрд
Американские корпорации Tesla, Microsoft и Google рассматривают возможность инвестировать в экономику Таиланда. Об этом сообщил премьер-министр страны Сеттха Тхависин после возвращения с 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, его слова передала газета Bangkok Post.
«Tesla изучит [вопрос строительства] завода по производству электромобилей, Microsoft и Google рассматривают [перспективу создания] центров обработки данных», - заявил таиландский премьер.
По его словам, общий объем предполагаемых инвестиций составит не менее пяти миллиардов долларов. Тхависин обсудил возможности строительства ЦОД с представителями Microsoft и Google, а также встретился в США с Илоном Маском.
Основатель компаний Space X и Tesla, предприниматель Илон Маск заявил , что мировую экономику ждет сложный год. Компания собирается презентовать два новых продукта, которые окажутся «на голову выше всего, что есть на рынке».