«Терял концентрацию». Состояние Байдена на саммите G7 встревожило союзников

НАСА, возможно, начнет операцию по спасению экипажа космического корабля Starliner. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации журналистов, после отделения от ракеты-носителя НАСА заметило, что в капсуле есть утечка гелия. Также в ходе полета отказали четыре двигателя. Специалисты боятся, что экипаж Starliner застрянет на МКС, пока его не спасут.

«НАСА может быть вынуждено начать спасательную операцию, что станет крайне неприятным ударом для компании Boeing, которая столкнулась со множеством проблем, связанных с ее коммерческими самолетами», - написали журналисты.

Профессор из университета Южной Калифорнии Майк Грунтман выразил сожаление, что у Starliner начались трудности. Он назвал Boeing одной из самых хороших аэрокосмических и оборонных компаний. То, что возникли проблемы - это национальная трагедия, по его словам.

Ранее появились слухи о происшествии на станции НАСА. В управлении объяснились - часть переговоров агентства по отработке сценария внештатной ситуации случайно оказалась в прямом эфире. Из-за этого произошло недопонимание.