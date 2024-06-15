«Терял концентрацию». Состояние Байдена на саммите G7 встревожило союзников
Американский лидер Джо Байден на саммите «Большой семерки» был в «наихудшем» состоянии за последнее время. Об этом сообщило The Sun.
«По данным хорошо осведомленных дипломатических источников, 81-летний президент „терял концентрацию“ во время встречи мировых лидеров в Апулии, Италия», - заявили журналистам таблоида.
Еще один собеседник издания отметил, что глава Америки иногда проявлял ясность ума, однако в большинстве случаев «терял фокус». Союзники американского лидера встревожились из-за состояния президента. Его поведение назвали «неловким».
Ранее Байден вновь попал в неловкую ситуацию. Он забыл полученные перед выступлением инструкции.