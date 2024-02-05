«Теряет симпатии». Посол Израиля рассказала, что не нравится стране в политике России

По ее мнению, российское руководство «не вполне поняло», что ХАМАС при поддержке Ирана «совершил жестокое, бесчеловечное нападение», и не сразу его осудило. Дипломат посетовала на то, что представителей ХАМАС «принимают, обнимают» в Москве.

Ситуация на Ближнем Востоке в целом тревожит, но от России не слышится «ни слова осуждения в Совете безопасности ООН», заключила Гальперин.

«Россия, сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу Израиля против терроризма. <…> Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», - резюмировала она.

Ранее бывший премьер Израиля, глава оппозиционной фракции в кнессете Яир Лапид призвал пересмотреть отношения с Россией из-за ее позиции по палестино-израильскому конфликту. По его мнению, их стоит не разорвать полностью, но сделать достаточно прохладными.