Террорист-смертник устроил взрыв у правительственного учреждения в Кабуле

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Представитель МВД в движении «Талибан»* Абдул Матин Канех рассказал, что смертник пытался войти внутрь здания, но его остановили сотрудники службы безопасности.

Взрыв прогремел уже после того, как террориста ликвидировали охранники у ворот учреждения. Три человека получили ранения различной степени тяжести.

Ни одна из известных группировок пока не взяла на себя ответственность за попытку теракта.

Ранее в Госдуме приняли законопроект, позволяющий отменить запрет на «Талибан»*. По документу, инициировать отмену запрета сможет генеральный прокурор, основываясь на базе доказательств.

*Запрещенная в России террористическая организация.