Террорист-смертник устроил взрыв у правительственного учреждения в Кабуле
Террорист устроил взрыв перед зданием министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана в Кабуле. Об этом сообщил телеканал Tolo News.
Представитель МВД в движении «Талибан»* Абдул Матин Канех рассказал, что смертник пытался войти внутрь здания, но его остановили сотрудники службы безопасности.
Взрыв прогремел уже после того, как террориста ликвидировали охранники у ворот учреждения. Три человека получили ранения различной степени тяжести.
Ни одна из известных группировок пока не взяла на себя ответственность за попытку теракта.
Ранее в Госдуме приняли законопроект, позволяющий отменить запрет на «Талибан»*. По документу, инициировать отмену запрета сможет генеральный прокурор, основываясь на базе доказательств.
*Запрещенная в России террористическая организация.