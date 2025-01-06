Террорист напал на пассажирский автобус и устроил стрельбу на Иордане

Пострадали 11 человек. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии, четверо - средней степени тяжести, остальные - в тяжелом состоянии. Двое погибли, их смерть констатировали на месте.

В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что силовики начали операцию по поиску и задержанию террористов. Правоохранители устанавливают блокпосты и проводят окружение нескольких населенных пунктов в этом районе.

Ранее теракт произошел на ярмарке в Германии: мужчина на авто въехал в толпу. Погибли шесть человек. Предварительно, за рулем находится 50-летний выходец из Саудовской Аравии.