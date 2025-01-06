Террорист напал на пассажирский автобус и устроил стрельбу на Иордане
Трое израильтян погибли и семеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыли по автобусу и автомобилям на шоссе недалеко от еврейского поселения Кдумим, расположенного на севере Западного берега реки Иордан. Неизвестные открыли огонь из машины. Об этом сообщил портал Ynet.
Пострадали 11 человек. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии, четверо - средней степени тяжести, остальные - в тяжелом состоянии. Двое погибли, их смерть констатировали на месте.
В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что силовики начали операцию по поиску и задержанию террористов. Правоохранители устанавливают блокпосты и проводят окружение нескольких населенных пунктов в этом районе.
Ранее теракт произошел на ярмарке в Германии: мужчина на авто въехал в толпу. Погибли шесть человек. Предварительно, за рулем находится 50-летний выходец из Саудовской Аравии.