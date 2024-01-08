08 января 2024, 19:30

Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию из-за одиночества

Unsplash
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Террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за теракты в июле 2011 года, подал в суд на Норвегию из-за одиночества в тюрьме. Об этом сообщил телеканал NRK.

Адвокат правого экстремиста Эйстейн Сторрвик считает, что из-за изоляции у заключенного развилась депрессия и появились суицидальные мысли.

«Андерс Беринг Брейвик подал в суд на государство», - сообщили журналисты.

Сторрвик напомнил, что уже прошло более 12 лет с тех пор, как неонациста Брейвика арестовали. В течение всего этого периода он находился в одиночестве. Защищать интересы государства после иска террориста будет прокурор Норвегии. В ведомстве считают, что условия в тюрьме в Рингерике, где содержится мужчина, «достаточно хорошие».

Брейвик жаловался на нарушение его прав в исправительном учреждении еще в августе. Он уже подавал иски против государства - летом 2022-го и в 2016 году.

Суд Тюрьмы Норвегия
08 января 2024, 19:28
Шеф Пентагона Остин приступил к выполнению обязанностей из больницы
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Госпитализированный глава Пентагона Ллойд Остин вернулся к выполнению своих обязанностей из больницы. Об этом заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщило агентство Reuters.

Кирби подтвердил, что Остин продолжает оставаться главой американского оборонного ведомства. По его словам, у Белого дома нет планов заменять его, несмотря на ажиотаж вокруг неожиданной госпитализации. Информацией о дате выписки шефа Пентагона Кирби поделиться не смог.

Остин несколько дней провел в отделении интенсивной терапии , его диагноз остается неизвестным. Американский министр заявил, что идет на поправку и готовится вернуться на свое рабочее место: часть его обязанностей временно взяла на себя заместитель Кэтлин Хикс, также не знавшая о болезни начальника.

Скандал вокруг госпитализации Остина развернулся из-за недостаточного информирования. Состояние здоровья главы Пентагона оставалось загадкой даже для Белого дома. По информации СМИ, президент Джо Байден оказался шокирован полученными новостями, но не потерял доверия к Остину.

США Пентагон Больницы
08 января 2024, 19:27
Забастовка фермеров остановила работу завода Volkswagen в Германии
Pxhere
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Завод немецкого производителя автомобилей Volkswagen приостановил работу из-за протестов фермеров. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, митингующие заблокировали подъезды к заводу в нижнесаксонском Эмдене, поэтому сотрудники не смогли добраться до работы. Работу производства приостановили. Предположительно, завод начнет функционировать с 9 января.

Немецкие фермеры устроили забастовки по всей Германии из-за мер правительства по экономии бюджета, в частности отмены льгот. Рабочие заблокировали своими тракторами ряд автобанов. На технику прикрепили плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего». Акцию жители ФРГ собираются продолжать до 15 января, после они намерены устроить главный митинг в центре Берлина.

Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для «360» назвал протесты «воплем отчаяния народа». По его мнению, действующее правительство Германии запустило процесс уничтожения страны, в том числе «во имя Украины».

Ранее Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что восстановление государственной финансовой системы республики потребует жестких мер экономии. Худшие времена еще впереди. Французам необходимо сэкономить еще 12 миллиардов евро в 2025 году, чтобы сократить огромный внешний долг государства.

Германия Протесты Работа Заводы Забастовки
08 января 2024, 19:22
Нефть продолжила дешеветь после решения Саудовской Аравии снизить цены
Pixabay
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Нефть продолжила дешеветь на фоне новостей о снижении цен со стороны Саудовской Аравии. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent снизилась на лондонской бирже ICE Futures до 76,54 доллара за баррель (-2,82%), сообщил РБК со ссылкой на данные торгов.

Такой показатель наблюдался в 15:15 по Москве. В последний раз топливо Brent торговалось ниже 77 долларов за баррель 4 января. Цена фьючерсов на марку WTI с поставкой в феврале снизилась почти на 3%, составив 71,66 доллара.

Нефть дешевеет на фоне решения Саудовской Аравии уменьшить поставочные цены своей главной марки Arab Light для Азии и других регионов. Ситуация с ценами объясняется ожиданием сезонного падения производства топлива в феврале–марте в связи с низким спросом, а также возможным переизбытком предложения из-за наращивания поставок США. Саудовские власти приняли решение для защиты своей доли рынка, отметило агентство Bloomberg.

Ранее в Фонде энергетического развития заявили о возможностях России расширить г еографию экспорта своего топлива. В частности, речь может идти о Пакистане.

Саудовская Аравия Нефть
08 января 2024, 19:05
ЦАХАЛ ликвидировал полевого командира «Хезболлы» в Ливане
Unsplash
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Высокопоставленный командир организации «Хезболла» Виссам аль-Тавиль погиб в Ливане результате обстрела со стороны Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Полевой командир во время атаки ЦАХАЛ находился в машине вместе с одним из участников «Хезболлы».

По информации издания, из-за гибели высокопоставленного военного ситуация на Ближнем Востоке может обостриться. Всего с 7 октября в Ливане от ударов Израиля погибли более 130 участников шиитского движения. По данным Agence France-Presse , аль-Тавиль играл важную роль в военных операциях «Хезболлы» на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ атаковал окрестности городов Тир и Сайда в ответ на обстрелы с территории соседней страны.

Боевики «Хезболлы» выпустили ракеты по базе Израиля «Мерон» после того, как погиб лидер «Бригад аль-Кассам» Салех аль-Арури. Издание Al Arabiya заявило, что замглавы политбюро ХАМАС подорвали в Бейруте с помощью израильского беспилотника.

Израиль Ракеты Взрывы Конфликт Израиля и Палестины

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