Территорию вокруг Колизея в Риме оцепили из-за подозрительного рюкзака

По данным издания, речь идет о рюкзаке, который оставил неизвестный мужчина. Положив свой багаж рядом с историческим зданием, он скрылся с места.

На место прибыли сотрудники полиции и саперы экстренных служб. Территорию вокруг Колизея, а также прилегающие кварталы оцепили и закрыли для людей и транспорта. Других подробностей издание не привело.

Полиция и карабинеры Рима оцепили территорию вокруг Колизея из-за подозрительного предмета. Как сообщила итальянская газета La Republica , правоохранители получили сигнал о возможном взрывном устройстве.

Ранее в материковой части Венеции электробус с пассажирами выехал на встречную полосу и врезался в опору здания на другой стороне проезжей части. Прибывшие на место врачи забрали в больницу водителя и оказали помощь 14 пассажирам.

По предварительным данным, водитель автобуса во время поездки почувствовал себя плохо и потерял управление. Это не первая крупная авария в этом районе. В начале октября пассажирский автобус упал с эстакады. На месте погибли 20 человек.