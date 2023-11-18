«Термоядерный иск». Маск пригрозил компаниям, бойкотировавшим соцсеть Х

«X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», - написал Маск в социальной сети.

Бизнесмен подвергся критике за комментарий к посту одного из пользователей о том, что еврейские сообщества проявляют ненависть к «белым людям», хотя требуют прекратить ее в отношении самых себя. Маск поддержал эту позицию. Многие сочли его высказывания антисемитскими. После этого, по данным СМИ, кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate решили приостановить размещение рекламы в Х. Рекламироваться в этой соцсети также отказались компании Walt Disney, IBM и Apple.

Недовольный Илон Маск пригрозил всем пользователям, выступающим в поддержку геноцида, блокировкой в Х.