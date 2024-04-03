03 апреля 2024, 11:41

Теракт в «Крокусе» сопровождало подготовленное освещение в западных СМИ

РИА «Новости»
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Теракт в «Крокус Сити Холле» хорошо организовали: массовый расстрел людей освещали западные СМИ по заранее срежиссированному сценарию. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

«Теракт был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле», - заявил он.

Террористы напали на людей в концертном зале вечером 22 марта. Они в упор расстреливали без разбора мужчин, женщин и детей. В результате теракта погибли более 140 человек, еще свыше 550 получили различные ранения и травмы.

Ранее Патрушев заявил, что следы теракта привели к украинским спецслужбам. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия при необходимости направит Украине отдельную ноту по преступлению в «Крокус Сити Холле».

Россия Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 12:02
Макрон предлагал Байдену и Шольцу перейти красные линии в отношениях с Россией
Global Look Press
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Французский президент Эммануэль Макрон призывал канцлера Германии Олафа Шольца и лидера США Джо Байдена «занять позицию стратегической двусмысленности» по отношению к России», но те отвергли предложение. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По данным неназванных чиновников, Макрон проводил телефонные переговоры с коллегами из Германии и США, и в процессе затронул тему контактов с Россией.

«Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада - так называемые красные линии - и вместо этого заставить Кремль гадать», - указали в газете.

По мнению президента Франции, его стратегия позволила бы оставить «все военные варианты на столе».

Ранее глава национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве допустила возможность отправки французский военных на Украину. Такое заявление она сделала во время брифинга в Одессе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Браун-Пиве напомнила, что о возможной отправке войск для помощи ВСУ уже говорил Макрон.

Германия США Эммануэль Макрон Россия Джо Байден Олаф Шольц
03 апреля 2024, 12:00
Реакцию Зеленского на теракт в «Крокусе» назвали неадекватной
РИА «Новости»
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Реакция президента Украины Владимира Зеленского на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье была неадекватной, однако характерной. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами из государств — членов ШОС в Астане.

«Характерна и неадекватная реакция Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти», - процитировало его РИА «Новости».

Патрушев добавил, что в Словакии прямо утверждают: Украина уже долгое время укрывает на своей территории представителей ИГИЛ* и использует их в своих целях.

Теракт в «Крокусе» , случившийся 22 марта, унес жизни 144 человек (среди них шестеро несовершеннолетних ), еще более 550 пострадали.

Восемь детей остались круглыми сиротами.

По словам Николая Патрушева, после ЧП в России началась волна ложных звонков о минировании , поступающих с Украины, * «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.

Владимир Зеленский Совет безопасности РФ Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 11:26
«Чувствуешь себя муравьем». Очевидцы — о землетрясении на Тайване
Телеканал «360»
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Россияне, находящиеся на Тайване, рассказали «360», как восприняли землетрясение, и поделились кадрами с места событий. Один из собеседников отнесся к происходящему спокойно, а второй, похоже, был напуган.

«Все в порядке. Немного потрясло, без особенных последствий. Спокойно вышли на улицу, и все. Здесь все здания рассчитаны на семибалльное землетрясение», - прокомментировал он.

При этом в чате местных жителей писали, что в последний раз такое землетрясение на Тайване произошло в 1999 году и тогда погибло 2,4 тысячи человек.

О том, что землетрясение 3 апреля стало самым мощным на острове за последние 25 лет, ранее заявил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.

«Я и девушка спали, проснулись от того, что будто сильно кто-то начинает будить, сильно ходило все [ходуном]. Побежали к лестничной клетке, добежали - все закончилось. Зашел обратно. Через буквально 10 минут еще раз начало шатать, уже не так сильно. Выбежали на улицу. Через час вышли позавтракали, еще раз начало, но не сильно. Сейчас стараемся находиться в другой стороне от эпицентра», - рассказал один из россиян.

Он добавил: ходят слухи, что подземные толчки продлятся три-четыре дня. Парень намерен купить палатку и жить рядом с домом, в парке.

«Мой друг живет рядом с эпицентром, говорит, очень страшно - чувствуешь себя муравьем, как будто все ходуном ходит», - добавил собеседник «360».

Еще один россиянин, с которым удалось пообщаться, отметил, что на Тайване «все это привычно для людей».

Землетрясения Тайвань
03 апреля 2024, 11:16
Умер самый старый мужчина в мире
Freepik
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Не стало самого возрастного в мире мужчины Хуана Висенте Переса Моры из Венесуэлы. Он скончался на 115-м году жизни, сообщила газета El Nacional.

Хуан Висенте Перес Мора родом из города Эль-Кобре. Воспитывался в многодетной семье, где помимо него, было еще девять детей. Сам долгожитель стал отцом для 11 детей. По данным издания, он жил в доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.

Журналисты уточнили, что причиной смерти мужчины стали респираторные осложнения. В конце мая ему исполнилось бы 115 лет.

Два года назад 112-летний Перес Мора попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире. До него это звание принадлежало испанцу Сатурнино де ла Фуэнте Гарсию, скончавшемуся в 112 лет.

Перес Мора говорил, что секрет его долголетия кроется в постоянной работе, полноценном отдыхе, раннем сне и ежедневном употреблении стакана бренди.

Ранее старейшая женщина планеты Браньяс Морера назвала секреты своего долголетия. Она убеждена, что прожить 117 лет ей помогли порядок в жизни, спокойствие и теплые отношения с семьей и друзьями.

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