Теракт в «Крокусе» сопровождало подготовленное освещение в западных СМИ

Россияне, находящиеся на Тайване, рассказали «360», как восприняли землетрясение, и поделились кадрами с места событий. Один из собеседников отнесся к происходящему спокойно, а второй, похоже, был напуган.

«Все в порядке. Немного потрясло, без особенных последствий. Спокойно вышли на улицу, и все. Здесь все здания рассчитаны на семибалльное землетрясение», - прокомментировал он.

При этом в чате местных жителей писали, что в последний раз такое землетрясение на Тайване произошло в 1999 году и тогда погибло 2,4 тысячи человек.

О том, что землетрясение 3 апреля стало самым мощным на острове за последние 25 лет, ранее заявил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.

«Я и девушка спали, проснулись от того, что будто сильно кто-то начинает будить, сильно ходило все [ходуном]. Побежали к лестничной клетке, добежали - все закончилось. Зашел обратно. Через буквально 10 минут еще раз начало шатать, уже не так сильно. Выбежали на улицу. Через час вышли позавтракали, еще раз начало, но не сильно. Сейчас стараемся находиться в другой стороне от эпицентра», - рассказал один из россиян.

Он добавил: ходят слухи, что подземные толчки продлятся три-четыре дня. Парень намерен купить палатку и жить рядом с домом, в парке.

«Мой друг живет рядом с эпицентром, говорит, очень страшно - чувствуешь себя муравьем, как будто все ходуном ходит», - добавил собеседник «360».

Еще один россиянин, с которым удалось пообщаться, отметил, что на Тайване «все это привычно для людей».