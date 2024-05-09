Теракт в «Крокусе» нанес удар по имиджу Таджикистана

Рахмон заметил, что у терроризма нет ни национальности, ни религии. Он обратил внимание на необходимость бороться с этой угрозой сообща «везде и всюду».

По словам президента Таджикистана, его страна вместе с Россией хорошо работали прошлые годы, но, к сожалению, произошла трагедия в «Крокусе».

«Таджики - это древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру и цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо. Это то, что наносит серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традициям нашей нации», - сказал Рахмон.

Путину он пообещал в дальнейшем работать в тесном контакте по этому вопросу.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли огонь по людям в здании, а затем подожгли его. Погибли, по последним данным, 145 человек.