23 марта 2024, 08:53

Теракт в Crocus City Hall осудили во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт в Crocus City Hall и принес соболезнования в связи с произошедшим. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

«Макрон решительно осуждает теракт», - отметили журналисты.

Соболезнования в связи со случившимся выразил и французский МИД , указав на солидарность с россиянами.

Стрельбу по собравшимся на концерт группы «Пикник» неизвестные открыли вечером 22 марта. Одного из нападавших, по данным Telegram-канала Baza, обезвредил зритель, чем спас десятки людей. Судьба самого мужчины неизвестна.

Жертвами теракта стали более 60 человек. Пострадавших - более 100. Основные работы по оказанию им экстренной помощи уже завершили.

Эммануэль Макрон Франция Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:01
Теракт в Crocus City Hall осудили в ЕС и НАТО
Unsplash
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В Североатлантическом альянсе выпустили заявление, в котором осудили теракт в Crocus City Hall. Аналогичные заявления прозвучали и от первых лиц Евросоюза.

Глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла высказалась о позиции блока о произошедшем в Красногорске 22 марта в соцсети X.

«Мы, безусловно, осуждаем нападение на зрителей концерта. Ничто не может оправдать такие отвратительные преступления», - написала она.

В альянсе принесли соболезнования родным погибших при теракте.

Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X также с осуждением отнесся к теракту и призвал международное сообщество объединить усилия по борьбе с терроризмом.

«Я самым решительным образом осуждаю отвратительное нападение, совершенное вчера вечером под Москвой. Терроризм снова нацеливается на беззащитных людей», - написал он.

Солидарна с ним была и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточнило РИА «Новости». Хотя она в обращении с соболезнованиями вспомнила о версии причастности к теракту «Исламского государства»*.

Теракт осудили и глава Евросовета Шарль Мишель и официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

В МИД России отметили, что США должны помнить, как связали теракт в Crocus City Hall с ИГ*. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что террористы планировали скрыться на Украине. Страну, обратила она внимание, 10 лет превращали в центр распространения терроризма в Европе.

*«Исламское государство» / ИГ - запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Евросоюз НАТО Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 10:57
Президент Армении осудил теракт в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Президент Армении Ваагн Хачатурян осудил теракт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщил RT.

Глава выразил соболезнования своему коллеге - российскому президенту Владимиру Путину. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также направил телеграмму.

«Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан», - написал он.

Власти разных стран мира и простые граждане выражают соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье. Вооруженное нападение на людей и пожар произошли в Crocus City Hall вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Погибли более 60 человек, но число жертв растет. Свыше 100 человек пострадали, ранее МЧС опубликовало список госпитализированных.

У здания Crocus City Hall утром 23 марта продолжают ликвидировать возгорание. Корреспондент «360» Александр Молочко снял на видео обстановку возле концертного зала.

Красногорск Армения Пожары Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 10:25
Цветы принесли к посольству России в Белграде после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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В Белграде к зданию посольства России принесли цветы и свечи. Так сербы почтили память погибших при теракте в Crocus City Hall в Подмосковье, сообщило РИА «Новости».

Стихийный мемориал создали через дорогу от диппредставительства РФ в центре сербской столицы. Дипломаты в социальных сетях в ночь на 23 марта поблагодарили жителей Сербии за неравнодушие.

Соболезнования предстоятелю Русской православной церкви Кириллу в связи со случившимся выразил патриарх Сербский Порфирий.

Президент балканской страны Александр Вучич отмечал, что спецслужбы Запада могли быть в курсе планировавшегося теракта. Он напомнил, что в начале марта посольство США просило американцев не посещать московские ТЦ. Позже такие же рекомендации распространили в Великобритании.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall начались пожар и стрельба. Жертвами теракта стали более 60 человек, свыше 100, в том числе дети, пострадали.

Сербия Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 09:00
«Не будем терять фокус». В Литве сделали странное заявление после теракта в Crocus City Hall
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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис после теракта в Московской области призвал «не терять фокус». Свое непонятное высказывание дипломат опубликовал в соцсети X.

«Давайте не будем терять фокус», - призвал министр.

Однако больше он ничего не добавил. Что именно имел в виду глава МИД Литвы - неизвестно. Никаких объяснений он не дал. Литовские власти не делали других комментариев.

Страшная трагедия произошла вечером 22 марта в Crocus City Hall. Перед начало концерта рок-группы «Пикник» группа неизвестных ворвалась в здание и открыла огонь по людям, затем в концертном зале вспыхнул пожар.

В больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек , в том числе дети. По данным Следственного комитета, при теракте погибли более 60 человек. Но эта цифра еще не точная. Утром 23 марта десятки людей пришли сдать кровь для раненых.

Пожары Больницы Литва Москва Стрельба в Crocus City Hall

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