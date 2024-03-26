Теракт в Crocus City Hall обсудят на мероприятии стран СНГ в Минске

Высокий суд Лондона заявил, что у основателя площадки WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанжа будет возможность оспорить решение об экстрадиции в США в судах Соединенного Королевства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение судебной инстанции.

В суде уточнили, что у журналиста есть шансы на успех по трем из девяти оснований для апелляции. При этом Высокий суд Лондона потребовал от властей США гарантий, что при судебном разбирательстве в американском суде Ассанж сможет воспользоваться первой поправкой к Конституции о защите свободы слова.

Кроме того, США должны гарантировать, что не будут ущемлять права журналиста из-за его гражданства и не приговорят к высшей мере наказания. Если американское правительство в течение трех недель не предоставит эти гарантии, то Ассанжу разрешать подать апелляцию.

Если США гарантирует соблюдение прав Ассанжа, то суд вновь проведет слушание. Оно состоится 20 мая текущего года.

Ранее западные СМИ заявили о диалоге Минюста США с адвокатами Ассанжа о смягчении обвинений.