Теракт на Филиппинах унес жизни 11 человек

Взрыв в спортзале учебного заведения произошел в воскресенье во время утренней католической мессы. Ранее сообщалось, что жертвами стали четыре человека, вскоре число погибших увеличилось.

«Подтверждена смерть не менее 11 человек. Около 46 человек госпитализировали», - уточнили в издании.

Ответственность за взрыв взяла на себя организация «Исламское государство»*. Местные власти заявили, что террористы таким образом попытались отомстить «за смерть своего лидера и 10 членов при столкновении с военными на этих выходных».

Ранее в России задержали жителя Челябинска , который перечислял средства террористическим группировкам, в том числе «Исламскому государству»*. Следователи возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности.

* Запрещенная в России террористическая организация.