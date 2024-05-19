«Теплые объятия». Путин и Си Цзиньпин бросили вызов Западу

Как отметили авторы публикации, «теплые объятия Си Цзиньпина с Путиным в Китае - вызов Западу», китайский лидер показал руководителям западных стран неудобную реальность.

«Через несколько дней после возвращения из поездки в Европу, где ему (Си Цзиньпину - прим. ред.) читали лекции про необходимость держать Россию в узде, лидер Китая использовал саммит с президентом Владимиром Путиным, чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остается незыблемой», - подчеркнули в статье.

Ранее помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что лидеры РФ и КНР провели переговоры успешно и с хорошим настроением. По его слова «химия» между ними упрочилась.