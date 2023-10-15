Тело российской альпинистки обнаружили в горах Непала

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«Утром прошел облет, тело увидели с вертолета. Друзья, это очень больно. Нади Оленевой с нами больше нет», - указали в сообщении.

Накануне стало известно, что Оленева сорвалась в расселину во время восхождения на гору Дхаулагири высотой 8167 метров. По информации издания The Himalayan Times, спортсменка упала в ледовую трещину на высоте около 6680 метров.

Позднее посольство России сообщило, что стартовала поисковая операция , однако из-за погодных условий работы отложили на утро воскресенья.

Оленевой было 38 лет. В 2022 году она выиграла чемпионат России по альпинизму.

Ранее при восхождении на Эльбрус погиб турист из Краснодара. Он сорвался с высоты около пяти тысяч метров и получил несовместимые с жизнью травмы. Тело мужчины эвакуировали на спасательном вертолете.