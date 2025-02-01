Тело разбившегося в авиакатастрофе в Вашингтоне фигуриста Наумова нашли
Работающие на месте авиакатастрофы в Вашингтоне спасатели обнаружили тело фигуриста Вадима Наумова. Его мать Ия Наумова сообщила ТАСС, что похороны пройдут в Бостоне.
Работающие на месте авиакатастрофы в Вашингтоне спасатели обнаружили тело фигуриста Вадима Наумова. Его мать Ия Наумова сообщила ТАСС , что похороны пройдут в Бостоне.
«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. <…> Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело», - сказала она.
Ранее спасатели отыскали останки его жены, Евгении Шишковой. Наумова сообщила, что их сына Максима поддержали две семьи, с которыми дружила чета. Они участвовали в опознании.