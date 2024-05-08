08 мая 2024, 13:57

Тело последнего погибшего при обрушении моста в Балтиморе извлекли из воды

Global Look Press
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Тело шестого человека, которого считают последним погибшим при обрушении моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, извлекли из воды. Об этом сообщил телеканал CNN.

Спасатели нашли 37-летнего Хосе Минора Лопеса из Балтимора. Он погиб при катастрофе на автомобильном мосту, в который врезалось грузовое судно Dali, шедшее под флагом Сингапура. По данным телеканала, у мужчины остались трое детей.

«Это ознаменовало мрачную веху в длящейся несколько недель спасательной операции», - заявил корреспондент телеканал.

ЧП произошло 26 марта, когда судно Dali потеряло управление. Жертвами трагедии стали шесть человек, еще один получил травмы.

Власти штата Мэриленд опровергли версию о теракте. В отчете агентства США по безопасности инфраструктуре отмечали, что экипаж предупредил власти об угрозе столкновения.

В конце марта в штате Оклахома грузовое с удно врезалось в автомобильный мост. Движение на нем приостановили.

США Катастрофы Обрушения
08 мая 2024, 14:07
Названы даты проведения саммита НАТО в Вашингтоне
РИА «Новости»
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Лидеры стран НАТО станут участниками саммита, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Председателем встречи станет генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Информационную программу организаторы пообещали опубликовать позднее, но сразу предупредили, что первый день посвятят 75-летию образования НАТО. Поэтому официальные мероприятия саммита начнутся только с 10 июля.

США НАТО
08 мая 2024, 13:14
Россия направит Польше запрос о якобы задержанном дезертире
Global Look Press
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Дипломаты не получали информацию о якобы произошедшем задержании российского солдата на границе Польши и Белоруссии. Посольство России в Варшаве заявило, что сделает консульский запрос по этому поводу, сообщило РИА «Новости».

«Сообщаем, что информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересекшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала», - заявили в диппредставительстве.

В случае задержания Польша в соответствии с консульской конвенцией от 1992 года должна была уведомить о нем Россию. Посольство заявило, что не получало никакой информации. Оно направит запрос в польский МИД, чтобы прояснить ситуацию.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера объявил о задержании в Подляском воеводстве российского военного , который якобы переоделся в гражданскую одежду и незаконно перешел польско-белорусскую границу. Польские пограничники заявили, что 41-летний мужчина имел при себе документы, в том числе контракт на военную службу.

Дипломатия Военные Международные отношения Россия Польша
08 мая 2024, 12:51
Песков заявил об успешности ЕАЭС в ответ на вопрос о риске приостановки членства Армении
РИА «Новости»
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Интеграционный процесс в рамках Евразийского экономического союза можно назвать весьма успешным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так официальный представитель Кремля прокомментировал вопрос о возможности приостановки участия Армении в ЕАЭС, сообщило РИА «Новости».

«В ответ я вам могу только констатировать одно, что в целом сам по себе интеграционный процесс весьма успешен, обеспечивает опережающее развитие странам-участницам», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что это знают все страны - участницы ЕАЭС. По мнению представителя Кремля, в ежегодных темпах роста ВВП этих государств доля этого интеграционного процесса весьма заметна.

Развитие этого объединения - в интересах всех его участников, добавил пресс-секретарь президента России.

В среду, 8 мая, в Москве состоится юбилейный саммит ЕАЭС. Он пройдет под председательством премьера Армении Никола Пашиняна. Республика председательствует в ЕАЭС в этом году, но саммит решили провести в российской столице.

В нем примут участие президенты Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Заседания организуют в расширенном и узком составах.

Армения Россия Никол Пашинян
08 мая 2024, 12:47
AstraZeneca отзовет вакцину от COVID-19 с продаж
Global Look Press
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Компания AstraZeneca отзовет свою вакцину от COVID-19 с продажи по всей планете. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«За последние годы появилось множество вариантов вакцин против COVID-19, сейчас на рынке существует определенный переизбыток. Все это привело к снижению спроса на вакцинацию», - отметили в компании.

По предварительным данным, в AstraZeneca также признали, что вакцина вызывает редкие побочные эффекты, такие как снижение количества тромбоцитов в крови и образование тромбов.

Ранее на AstraZeneca подали коллективный иск в суд после нескольких смертей пациентов из-за тромбоза вследствии вакцинации. Предполагаемая сумма компенсаций семьям погибших и пострадавших может составить до 20 миллионов фунтов стерлингов.

В марте Минздрав выдал ФМБА постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 «Мир-19».

Коронавирус в России и в мире AstraZeneca

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