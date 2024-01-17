Тело погибшей в Турции россиянки доставили в Москву для захоронения

«Женщина была застрахована в компаниях „Энергогарант“ и „Евроинс“ туристическое страхование». Поэтому расходы на репатриацию взяли на себя обе страховые компании», - написала Алчеева в Telegram-канале АТОР.

Именно эти страховые компании взяли на себя расходы на посмертную репатриацию, объяснила она. По ее словам, страховщики работали слаженно и оперативно. Если бы не было страховки, то все расходы легли бы на родственников погибшей девушки.

Жительница Кирова прилетела в Турцию на новогодние праздники. На связь с родственниками она перестала выходить 4 января. Также она не появилась в аэропорту Кемера в день вылета в Москву. Ее тело нашли в горах 12 января. По предварительной информации, она сорвалась со скалы.

Ранее двое петербуржцев погибли после схода лавины рядом с ущельем Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. СК инициировал проверку.