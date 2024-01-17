17 января 2024, 00:45

Тело погибшей в Турции россиянки доставили в Москву для захоронения

РИА «Новости»
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Тело российской туристки, погибшей в Турции, доставили в Москву для захоронения. Об этом сообщила директор филиала туристического страхования «Евроинс» Юлия Алчеева.

«Женщина была застрахована в компаниях „Энергогарант“ и „Евроинс“ туристическое страхование». Поэтому расходы на репатриацию взяли на себя обе страховые компании», - написала Алчеева в Telegram-канале АТОР.

Именно эти страховые компании взяли на себя расходы на посмертную репатриацию, объяснила она. По ее словам, страховщики работали слаженно и оперативно. Если бы не было страховки, то все расходы легли бы на родственников погибшей девушки.

Жительница Кирова прилетела в Турцию на новогодние праздники. На связь с родственниками она перестала выходить 4 января. Также она не появилась в аэропорту Кемера в день вылета в Москву. Ее тело нашли в горах 12 января. По предварительной информации, она сорвалась со скалы.

Ранее двое петербуржцев погибли после схода лавины рядом с ущельем Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. СК инициировал проверку.

16 января 2024, 23:52
Белорусскую порноактрису задержали в Польше по подозрению в шпионаже
РИА «Новости»
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Польские силовики задержали белорусскую порномодель Дарью Остапенко по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила Lenta.ru.

Остапенко арестовали в городе Лодзи после того, как она, будучи в нетрезвом состоянии, рассказала друзьям, что была информатором белорусского КГБ. Последние сообщили об этом польским спецслужбам.

Девушка родом из города Барановичи, имеет диплом ветеринарного врача, но по специальности не работала. Остапенко зарабатывала на жизнь, снимаясь в порнофильмах под псевдонимом Рита Мартин, вела страничку на платформе OnlyFans и подрабатывала эскортом.

Порномодель также интересовалась политикой. С 2018 года она сотрудничала с оппозиционными партиями и политическими организациями. В Польшу она приехала в прошлом году, где также пыталась наладить контакты с оппозиционерами. Ей были интересны белорусские добровольцы на Украине и люди, им помогающие.

Польские спецслужбы якобы обнаружили в ее смартфоне доказательства работы на КГБ Белоруссии с 2017 года. Остапенко предъявили обвинение в шпионаже, ей грозит от пяти до 30 лет лишения свободы.

Ранее эстонские спецслужбы задержали работавшего в Тартуском университете российского профессора Вячеслава Морозова. Полиция безопасности республики заподозрила ученого в ведении и поддержке разведывательной деятельности, угрожающей безопасности страны.

Шпионаж Белоруссия Польша Актеры
16 января 2024, 22:04
Иран впервые ударил по террористам в Пакистане
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Корпус стражей исламской революции Ирана впервые атаковал баллистическими ракетами штаб-квартиры террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Объекты атаки находились в районе Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан, где располагались две крупнейших штаб-квартиры террористов. Их уничтожили комбинированным ударом ракет и беспилотников», - указали в сообщении.

Накануне несколько взрывов прогремели в Эрбиле. Это произошло в районе консульства США и международного аэропорта, к которому примыкает военная база «Харир». Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу.

Как указали в заявлении КСИР, в ходе атаки ликвидировали штаб-квартиру израильской службы внешней разведки «Моссад» в Иракском Курдистане. Именно там шла подготовка терактов на Ближнем Востоке, в том числе, в Иране.

США Ракеты Взрывы Пакистан Иран
16 января 2024, 21:34
Лесть в угоду американским хозяевам. Кому мешала надпись на стеле в Дрездене
Global Look Press
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Со стелы в Дрездене убрали надпись о бомбардировках ВВС США и Великобритании в 1945 году. Город, пусть и немецкий, попросту казнили, хотя военных объектов в нем не было никаких. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснил Telegram-каналу «360», что Германия переняла опыт Японии, в какой-то момент «забывшей», кто сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Далее - его прямая речь.

В немецком Дрездене странным образом исчезла памятная надпись с каменной стелы, посвященная бомбардировкам города англо-американской авиацией в годы Второй мировой войны.

Многие знают про эти бомбардировки, когда за один день город превратили в руины. Несколько волн бомбардировщиков сбросили на Дрезден огромное количество бомб, в том числе и зажигательных.

К слову, в Японии этим занимаются давно и успешно. Каждый год проходят памятные мероприятия в Хиросиме и Нагасаки , но никто не вспоминает, кто же сбросил на них атомные бомбы. Просто кто-то сбросил. Может, вообще такое природное явление - как цунами.

Теперь, похоже, очередь дошла и до немцев. Тем более что Германии подсунули нового страшного врага с Востока, с которым бундесвер даже готовится воевать. А США - ближайший «союзник». Зачем ворошить тяжелое прошлое? Зато я не удивлюсь, если в Берлине появится памятная надпись о героических защитниках города и его варварском штурме Красной армией. В конце концов, немцев давно уже ведут именно к этой парадигме.

И похоже, что иммунитет у немцев просто куда-то испарился.

Понятно, что это была нацистская Германия, которая принесла миру огромные бедствия, и шла война между Добром и Абсолютным злом. Но в Дрездене не было военных объектов, и, по сути, город просто казнили.

Немцы помнили это десятилетиями. Но переписывание истории не щадит никого. Тем более что Германия является оккупированной страной, а оккупантов обижать нехорошо.

И в один прекрасный момент надпись просто исчезла. Кстати, многие в городе возмутились. Власти, которые этого явно не ожидали, поспешили оправдаться, что это всего лишь временно, якобы памятник будут реконструировать.

Германия США История
16 января 2024, 20:33
Финляндия передумала открывать КПП на границе с Россией в феврале
РИА «Новости»
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Финляндия не будет открывать границу с Россией в феврале, а финские чиновники подумывают о том, как можно закрыть ее «навечно». Об этом написала газета Ilta-Sanonat со ссылкой на свои источники в правительстве.

По данным издания, правительство страны еще не решило, прекратится ли рассмотрение заявлений от мигрантов о предоставлении убежища. Собеседники газеты признали, что долгосрочного решения этой проблемы пока нет, и сомнительно, что оно может быть найдено, так как международные конвенции гарантируют права человека на убежище.

«По сути, нам даже не нужен закон, который позволил бы закрыть границу „навечно“, то есть без ограничения по времени. Даже если решение будет по-прежнему приниматься раз в месяц, главное, чтобы границу не пришлось открывать даже на день или два», - заявил источник в правительстве.

Финские власти в декабре закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Причиной стал поток беженцев с Ближнего Востока, которые пересекали границу со стороны России.

Граница закрывалась на месяц, но в январе ограничение продлили еще на месяц. Теперь закрытие границ действует до 11 февраля.

Финляндия Мигранты Законы Россия

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