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«Там сошла лавина и все засыпала. После этого все спрессовалось, снег превратился в лед. И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда», - сообщил неутешительные новости тренер.

Шабалин пояснил, что вертолет не может сесть на склон горы. Спасатели тоже не могут добраться до места, в толще льда везде стометровые трещины.

Оленева вместе с партнерами совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале. Альпинистка сорвалась с высоты 6700 метров.

Вертолет со спасателями не смог обнаружить Оленеву из-за сошедшей лавины. Тело спортсменки не нашли, несмотря на предпринятые усилия представителей Федерации.