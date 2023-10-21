Тело погибшей в Непале альпинистки не найдут — тренер
Тело погибшей в Непале российской альпинистки Надежды Оленевой не найдут, так как сошедшая лавина превратила склон горы в толщу льда. Об этом РИА «Новости» сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.
«Там сошла лавина и все засыпала. После этого все спрессовалось, снег превратился в лед. И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда», - сообщил неутешительные новости тренер.
Шабалин пояснил, что вертолет не может сесть на склон горы. Спасатели тоже не могут добраться до места, в толще льда везде стометровые трещины.
Оленева вместе с партнерами совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале. Альпинистка сорвалась с высоты 6700 метров.
Вертолет со спасателями не смог обнаружить Оленеву из-за сошедшей лавины. Тело спортсменки не нашли, несмотря на предпринятые усилия представителей Федерации.