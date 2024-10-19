19 октября 2024, 20:33

Тело лидера ХАМАС Синвара Израиль использует как «разменную монету»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Израиль может использовать тело убитого главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в качестве «разменной монеты» для освобождения израильских заложников. Об этом сообщили источники телеканала CNN.

«Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано в качестве „разменной монеты“ в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе», - сообщил телеканал.

По информации источников, останки Синвара хранятся в секретном месте. Телеканал предположил, что обмен на заложников - это единственный вариант, чтобы вернуть тело Синвара в Газу.

Ранее в ХАМАС подтвердили гибель Синвара. Его предшественника Исмаила Ханию убили в Тегеране в конце июля.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина Ливан
19 октября 2024, 18:31
Иран обвинили в попытке убрать Нетаньяху с помощью дрона
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Иран пытался устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с помощью дрона. Об этом сообщил телеканал N12 со ссылкой на слова высокопоставленного израильского правительственного чиновника.

По его данным, беспилотник запустили к дому главы кабмина в Кейсарии.

Ранее Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант согласовали способ и время удара по Ирану. КСИР в свою очередь пригрозил болезненным ответом израильской стороне в случае атаки.

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил о наличии плана на случай полномасштабного конфликта с Израилем.

Израиль Беспилотники Иран Биньямин Нетаньяху Конфликт Ирана и Израиля
19 октября 2024, 08:39
Посольство на Кубе призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Посольство России в Гаване обратилось к соотечественникам и попросило их сохранять спокойствие на фоне отключения электроэнергии. Дипломаты опубликовали сообщение с призывом следовать указаниям кубинских властей.

В посольстве подтвердили, что в стране фиксируются проблемы с мобильной связью и интернетом. Они также рекомендовали по возможности экономно расходовать аккумуляторы гаджетов, так как из-за тотального блэкаута электричество сейчас подают только на объекты критической инфраструктуры.

Диппредставительство добавило, что энергетики делают все возможное для восстановления стабильного энергоснабжения, но точные сроки устранения неполадок кубинские власти пока не озвучили.

Ранее проблемы с электричеством возникли в западной части Абхазии и Сухуме. Местные жители на несколько часов остались без света из-за аварийного отключения ВЛ-220 Очамчыра. Подачу электричества возобновили благодаря перетоку электроэнергии из России.

Дипломатия Куба Электричество
19 октября 2024, 08:24
«Мир изменился». Матвиенко назвала саммит БРИКС важнейшим историческим событием
Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости
Предстоящие выборы президента Соединенных Штатов не станут ключевым событием 2024 года, поскольку на будущее окажет большое влияние встреча лидеров государств БРИКС в Казани. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС», - написала она.

Матвиенко назвала это отражением объективных и необратимых процессов. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что именно предстоящие три дня саммита БРИКС будут иметь решающее значение для будущего всего мира, а не итоги голосования в США.

В период с 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. В мероприятии примут участие представители 32 государств, 24 из которых будут представлены на уровне глав государств. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в связи с проведением саммита город примет около 20 тысяч гостей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста. Он также подчеркнул, расширение объединения было верным шагом. Благодаря новым участникам повышается интерес к БРИКС со стороны других государств. Путин добавил, что Россия выполнила большую часть плана мероприятий в рамках своего председательства в БРИКС.

Саммиты Валентина Матвиенко БРИКС
18 октября 2024, 22:53
«Рискуют жизнями людей». Российские туристы едва не сгорели в турецком отеле
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В пятизвездочном отеле Imperial Sunland resort в Турции вспыхнул пожар, в котором едва не сгорели российские туристы. Генеральный управляющий отеля Novotel Ксения Фролова заявила 360.ru, что это произошло из-за пренебрежения правилами безопасности.

«Я возмущена тем, что владельцы отеля полностью пренебрегли системой безопасности и рискуют жизнями людей. Это недопустимо, и пусть такой плохой пример научит, наконец, людей думать о таких вещах, не только о своей финансовой выгоде», - сказала она.

По ее словам, в горевшей гостинице не было эвакуационных путей, которые должны располагаться на каждом этаже. Номера необходимо оборудовать противопожарными шторами и ковролином.

«Должны быть специально оборудованные комнаты, куда не попадает дым, и гости обязаны быть осведомлены, в какой части отеля они находятся. Также должна сразу срабатывать система пожаротушения и, желательно, водная, и на каждом этаже должен быть проверенный огнетушитель», - добавила Фролова.

Территория отеля должна быть обустроена таким образом, чтобы к зданию могла проехать техника для тушения огня, подчеркнула специалист.

По данным Telegram-канала Shot , огонь охватил отель в Бельдиби. Люди просили о помощи через окна. Россияне не пострадали, сообщили в АТОР.

В конце июня Турцию охватили лесные пожары. Стихия разбушевалась в трех провинциях.

Турция Пожары Отели

Новости по теме