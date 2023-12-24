24 декабря 2023, 23:57

Телеведущую в Турции со скандалом уволили из-за стакана с эмблемой Starbucks

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Ведущую программы новостей на турецком телеканале TGRT haber уволили за появление в эфире со стаканом с логотипом произраильской сети кофеен Starbucks. Заявление об этом опубликовал ее работодатель.

В нем говорилось, что телеведущая Мельтем Гюнай во время выхода в эфире держала перед собой стакан с эмблемой американской компании Starbucks. Дикторам телеканала строго запрещено скрыто рекламировать какую-либо компанию.

«Ведущий новостей и режиссер, действовавшие вопреки этому принципу, были уволены по уважительной причине. Наша организация понимает чувствительность турецкого народа к Газе и защищает ее до конца», - уточнил телеканал.

Представители TGRT haber также отметили, что до конца будут поддерживать народ Газы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал США за вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе. В ходе выступления на форуме в Стамбуле, посвященном Дню прав человека, политик призвал реформировать всемирную организацию.

До этого в Великобритании неизвестный активист спровоцировал панику в одном из ресторанов McDonald’s в Бирмингеме, выпустив на пол множество мышей, раскрашенных в цвета флага Палестины.

Ведущую программы новостей на турецком телеканале TGRT haber уволили за появление в эфире со стаканом с логотипом произраильской сети кофеен Starbucks.

Заявление об этом опубликовал ее работодатель.

Турция Конфликт Израиля и Палестины
24 декабря 2023, 23:13
Вучич обратился к нации из-за беспорядков в Белграде
РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным обращением к нации на фоне протестов оппозиции в Белграде. Он призвал людей не волноваться, сообщило РИА «Новости».

«Протесты оппозиции - попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, но мы защитим страну», - заявил Вучич.

По его словам, никакой революции не происходит, у протестующих ничего не получится. Вучич отметил, что в митингах участвуют 2490 человек, но власти страны пытаются сделать так, чтобы случайные участники протеста не пострадали.

Во время обращения президента представители движения «Сербия против насилия» окружили здание городского собрания Белграда, снесли в нем дверь и попытались ворваться внутрь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требования прозападной партии «Сербия против насилия» отменить результаты голосования.

По ее словам, западные страны пытаются устроить «майдан» в Сербии из-за победы на парламентских выборах правящей коалиции президента Александра Вучича.

Сербия Беспорядки Александр Вучич
24 декабря 2023, 22:34
НЛО засняли рядом с лайнером Байдена
РИА «Новости»
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Два американских плейнспоттера заметили неопознанный летающий объект рядом с самолетом президента США Джо Байдена, когда тот совершал посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом сообщила газета New York Post.

Таинственный объект, похожий на светящийся воздушный шар, попал на видеокамеру братьев Джошуа и Питера Солорзано. Любители наблюдать за взлетами и посадками самолетом снимали президентский лайнер. В тот момент его сопровождали истребители F-35, совершающие дозаправку в воздухе.

Братья вели трансляцию из международного аэропорта Лос-Анджелеса 10 декабря. В какой-то момент по небу пролетел серебристый объект.

«Ты это видел? Нам что-то мешает», - спросил Джошуа своего брата.

Объект появился на видео два раза.

«Несколько зрителей говорят, что мы видели НЛО», - заявил Питер в ролике, опубликованном на их YouTube-канале L.A. Flights.

Ранее руководитель уфологической ассоциации Объединения высших офицеров России Валерий Уваров пообещал миру скорый полноценный «первый контакт» , по сравнению с которым все мировые кризисы покажутся легкой разминкой.

США Самолеты Космос Джо Байден Технологии
24 декабря 2023, 21:53
Участники акции протеста в Сербии пошли на штурм администрации Белграда
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Акции протеста после выборов в парламент Сербии продолжаются с 17 декабря. Депутаты из списка «Сербия против насилия» в седьмой раз вывели сторонников на улицу Белграда и окружили здание администрации города. Об этом сообщило издание RTS.

Главными требованиями собравшихся стала отмена результатов голосования и допуск депутатов внутрь административного здания. По данным журналистов, внутри забаррикадировались сотрудники жандармерии, которые бросили в толпу шашку слезоточивого газа.

Возмущенная толпа пошла на штурм здания. В частности, собравшиеся выбили окна в помещениях и начали ломать двери.

Лидер списка «Сербия против насилия» призвал сторонников окружить здание, а оставшимся политикам войти в здание и выступить с обращением с балкона.

По оценке журналистов, на этой акции людей собралось больше, чем в прошлые дни. Толпа уже перекрыла центральные улицы и установила сцену около здания.

Протесты Сербия Общественные акции
24 декабря 2023, 21:51
Группу туристов приняли за нелегальных мигрантов в Германии
Freepik
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Группу туристов сирийского происхождения, отправившихся в горный поход на востоке Германии, приняли за нелегальных мигрантов и чуть не задержали. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, эта ситуация произошла в ноябре. Группа туристов сирийского происхождения отправилась в горный поход в регион Саксонская Швейцария. В компании было 55 человек, большинство из которых говорили между собой на арабском.

Судя по всему, группа вызывала подозрения у местных жителей, и они обратились в полицию. Полицейские проверили документы у участников группы, убедились, что они находятся на территории страны легально, и уехали.

«Странно, что люди вызвали из-за нас полицию, когда мы занимались самым немецким видом отдыха, который только можно представить, а именно горным восхождением», - пожаловался один из организаторов похода Айхам Тахан.

Этот турклуб был создан специально для сирийских мигрантов, чтобы помочь им адаптироваться в Германии и найти новых друзей.

Ранее стало известно, что Финляндия будет доплачивать беженцам , которые захотят вернуться домой. МВД страны сообщило, что выплата лицам за отказ в предоставлении убежища увеличится в 25 раз - с 200 до 5000 евро. Мера вступит в силу с 1 января 2024 года.

Германия Мигранты Полиция

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