Телемастера из Латвии арестовали за настройку российских каналов

Услугами специалиста успели воспользоваться более 180 человек. Теперь ему за это грозит тюремный срок до трех лет, либо штраф с конфискацией имущества.

Кроме того, полицейские изъяли у мужчины оборудование для приема и передачи телевизионных сигналов.

Ранее латвийский МИД порекомендовал жителям страны несколько дней не ездить в Москву из-за якобы существующей угрозы терактов. О каких именно угрозах и откуда латвийское дипведомство получило такие данные, в сообщении не указали. Предупреждения о возможных терактах в Москве опубликовали также Соединенные Штаты и Великобритания.