08 марта 2024, 23:43

Телемастера из Латвии арестовали за настройку российских каналов

РИА «Новости»
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В Латвии арестовали телемастера, который по просьбе местных жителей настраивал им российские каналы, заблокированные в стране. Об этом сообщило латвийское издание Delfi.

Услугами специалиста успели воспользоваться более 180 человек. Теперь ему за это грозит тюремный срок до трех лет, либо штраф с конфискацией имущества.

Кроме того, полицейские изъяли у мужчины оборудование для приема и передачи телевизионных сигналов.

Ранее латвийский МИД порекомендовал жителям страны несколько дней не ездить в Москву из-за якобы существующей угрозы терактов. О каких именно угрозах и откуда латвийское дипведомство получило такие данные, в сообщении не указали. Предупреждения о возможных терактах в Москве опубликовали также Соединенные Штаты и Великобритания.

Штрафы Великобритания Латвия Москва
09 марта 2024, 00:31
Байден посоветовал Нетаньяху «прийти к Иисусу»
РИА «Новости»
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Включенная телекамера зафиксировала комментарий президента США Байдена по поводу беседы, в ходе которой он сказал премьеру Израиля Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу». Об этом сообщило издание Politico.

Инцидент произошел во время разговора американского лидера с сенатором Майклом Беннетом. Отвечая на вопрос о необходимости увеличения гуманитарной помощи палестинцам, президент использовал идиоматическое выражение, означающее кардинальное изменение взглядов.

«Я сказал ему: Биби… вам и мне предстоит встреча из разряда „прийти к Иисусу“», - ответил Байден.

Ранее американский лидер во время выступления в конгрессе США затронул тему огнестрельного оружия и упомянул Дональда Трампа, который, по его словам, не предпринял никаких шагов для урегулирования этой проблемы. На этих словах спикер палаты представителей Майкл Джонсон стал красноречиво закатывать глаза и качать головой. Эмоциональная реакция Джонсона попала на видео.

США Израиль Видео Дональд Трамп
09 марта 2024, 00:11
Гуманитарный груз убил пять палестинцев в секторе Газа
Unsplash
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Сброшенный с самолета груз гуманитарной помощи убил пятерых палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.

Днем в районе лагеря беженцев Аль-Шати около Газы с самолета сбросили гуманитарный груз. В результате падения погибли пять человек, еще 10 мирных жителей получили ранения.

По информации телеканала, впервые гуманитарную помощь сбросили с самолета в субботу. Доподлинно неизвестно, гуманитарная помощь какой страны привела к гибели людей в секторе Газа.

Власти анклава раскритиковали такой способ доставки грузов и призвали открыть гуманитарные погранпереходы.

Еврокомиссия заявила, что откроет морской гуманитарный коридор в сектор Газа. Это произойдет при поддержке США и Объединенных Арабских Эмиратов.

Самолеты Палестина Беженцы
08 марта 2024, 22:49
Своеобразная реакция спикера Джонсона на слова Байдена об оружии попала на видео
РИА «Новости»
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Спикер палаты представителей конгресса США Майкл Джонсон во время выступления президента США Джо Байдена красноречиво закатывал глаза и качал головой. Эмоциональная реакция Джонсона попала на видео, трансляцию вел YouTube-канал FOX 11 Los Angeles.

Мария Захарова назвала выступление Байдена в конгрессе «мезозойским постмодерном». Она поймала американского лидера на признании, что ему не хватает ума, чтобы уйти.

Байден затронул тему огнестрельного оружия и упомянул своего предшественника, который не предпринял никаких шагов для урегулирования этой проблемы. На этих словах Джонсон закатил глаза.

Глава Белого дома заявил, что он, в отличие от Дональда Трампа, подписал «самый важный закон», чтобы избежать неправомерного применения огнестрельного оружия. Байден говорил о стрельбе в Айове, где пострадали дети.

США Конгресс США Оружие Джо Байден
08 марта 2024, 22:40
Труп британской актрисы со связанными руками нашли в ее доме
Freepik
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Британскую актрису Висселлу Ричардс, известную под псевдонимом Викки Ричардс, нашли мертвой со связанными руками в собственной спальне. Об этом рассказали журналисты издания Express.

В материале сказано, что труп 79-летней артистки обнаружили 6 марта внутри ее дома. Как рассказал двоюродный брат знаменитости, родственники переживали за безопасность Ричардс, так как она находилась на ранней стадии слабоумия.

«Она была очень дружелюбным человеком, очень общительным и откровенным», - сказал родственник артистки.

Первой тело актрисы увидела ее подруга, пришедшая проведать звезду. Артистка не отвечала ей с вечера 5 марта, поэтому та решила лично к ней отправится. Когда она приехала к дому, то увидела закрытые парадные ворота. При этом дверь оказалась приоткрытой. Подруга позвала хозяйку дома, но ей никто не ответила. Тогда женщина вошла в дом и уже внутри увидела бездыханное тело.

По предварительным данным, звезду могли связать грабители. На ее теле не нашли следов насильственной смерти.

Поклонники знают Ричардс как звезду фильмов 1970-х годов. Она снималась в таких проектах, как «Проклятие темно-красного алтаря», «Королевский суд», «Фостеры», «Черная змея», «Выбирайте выражения», «Призрак полуденного солнца» и других.

Великобритания Женщины

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