Telegram заблокировал доступ к каналу ХАМАС на Android

«Доступ к некоторым из каналов, на которые вы подписаны, может быть ограничен в вашей версии Telegram», - сказано в сообщении для пользователей последней версии мессенджера на Android.

При попытке перехода в канал палестинского движения сразу же возникает уведомление об ограничении. Площадка также заблокировала канал боевого крыла ХАМАС - «Бригады Иззэддина аль-Кассама», однако канал представителя движения Иззата ар-Ришка до сих пор открыт.

Руководство мессенджера предложило владельцам Android получить доступ к каналам ХАМАС после загрузки специального расширения.

Источник уточнил, что пользователи Apple не сталкивались с проблемами блокировки.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров не стал запрещать доступ к каналу ХАМАС. Он заявил, что подобные страницы не могут стать полноценным источником пропаганды.