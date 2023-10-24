Telegram заблокировал доступ к каналу ХАМАС на Android
Telegram заблокировал доступ к официальному каналу палестинского движения ХАМАС. Ограничения ввели только для пользователей Android, сославшись на правила Google Play. Об этом сообщил ТАСС.
«Доступ к некоторым из каналов, на которые вы подписаны, может быть ограничен в вашей версии Telegram», - сказано в сообщении для пользователей последней версии мессенджера на Android.
При попытке перехода в канал палестинского движения сразу же возникает уведомление об ограничении. Площадка также заблокировала канал боевого крыла ХАМАС - «Бригады Иззэддина аль-Кассама», однако канал представителя движения Иззата ар-Ришка до сих пор открыт.
Руководство мессенджера предложило владельцам Android получить доступ к каналам ХАМАС после загрузки специального расширения.
Источник уточнил, что пользователи Apple не сталкивались с проблемами блокировки.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров не стал запрещать доступ к каналу ХАМАС. Он заявил, что подобные страницы не могут стать полноценным источником пропаганды.