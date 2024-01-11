Телефон, который мог принадлежать пропавшей россиянке, нашли в горах Турции

«Сегодня в результате поисков на горе Чалыш обнаружен принадлежащий туристке телефон. Поиски усилены в данном районе», - передало агентство.

Жительница Кирова пропала 4 января после того, как вышла на прогулку из своего номера в гостинице. Предположительно, 40-летняя путешественница пошла в горы. Как писало РИА «Новости» , она выбрала «весьма опасный» маршрут.

Россиянка должна была вернуться на родину 8 января. Но после того, как она перестала выходить на связь и не прилетела в Москву, родственники и друзья забили тревогу. Работники гостиницы осмотрели номер пропавшей, там остались ее личные вещи, паспорт и много лекарств.

Подруга пропавшей Евгения рассказала, что до 4 января туристка регулярно общалась с ней и родственниками, а потом связь оборвалась. Девушка попросила туристов и всех неравнодушных помочь: сообщить, если они видели Надежду.

Турецкая полиция продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения в окрестностях гостиницы, спасатели и береговая охрана обследуют побережье, а в горах работают поисковики.