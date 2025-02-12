12 февраля 2025, 02:50

Теледебаты кандидатов в президенты прошли в Абхазии

РИА «Новости»
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В Абхазии завершились дебаты кандидатов в президенты республики, которые длились почти три часа. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Абхазия.

В дебатах участвовали все пять претендентов - Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Адгур Хурхумал, Олег Барциц и Роберт Аршба.

Все они призывали избирателей активно голосовать, а также согласились признать результаты выборов, независимо от того, какими они будут.

В ходе дебатов Гунба высказался об инвестиционном соглашении с Россией, отметив, что такие острые вопросы необходимо решать на референдуме. Если жители Абхазии считают, что это соглашение угрожает республике, то он не будет его навязывать.

«Мое мнение не должно разниться с мнением народа», - заявил Гунба в ходе теледебатов.

Он также отметил, что общался с российскими коллегами и сообщил им об опасениях абхазов.

Ранее политолог Павел Данилин заявил, что в Москве внимательно следят за президентской кампанией в Абхазии. По его словам, в Кремле примут любой выбор абхазского народа, но при отсутствии антироссийской политики.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025
12 февраля 2025, 02:27
«Россия отнеслась к нам хорошо». Трамп — о возвращении Фогеля в США
РИА «Новости»
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Россия очень хорошо отнеслась к США, освободив и вернув на родину осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, сообщило РИА «Новости».

«Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», - сказал он.

Американский лидер допустил, что освобождение Фогеля послужит началом отношений, которые позволят завершить украинский конфликт.

Кроме того, информацию о передаче Фогеля на родину подтвердил адвокат Дмитрий Овсянников.

Бывшего сотрудника посольства США в РФ задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года, когда таможенники обнаружили в его багаже наркотики. Его обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере, причем он признал свою вину. Фогеля приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее в Белом доме назвали освобождение Фогеля проявлением доброй воли с российской стороны.

США Наркотики Дипломатия Белый дом в США Дональд Трамп Россия
12 февраля 2025, 01:59
В Армении заявили об ожидании страны в Евросоюзе
РИА «Новости»
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Евросоюз ждет получения Арменией статуса члена объединения. Об этом заявил представитель инициативной группы Артак Зейналян в интервью агентству Armenpress.

«Нас ждут в Евросоюзе. Мы очень ценны для него. И Европейский союз также нуждается в Армении, как, например, и другие союзы», - сказал он.

По словам Зейналяна, у Евросоюза сложилась определенная позиция насчет Армении, которая выражена не только словами, но и конкретными правовыми документами. В качестве примера он назвал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Ранее директор исследовательского центра «Ближний Восток - Кавказ» Станислав Тарасов прокомментировал подписание договора о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией.

По его мнению, республика продолжает поддерживать западный курс. Такое развитие событий придет к тому, что сотрудничества между Арменией и Россией не будет.

Армения Евросоюз
11 февраля 2025, 22:21
В Белом доме заявили об освобождении осужденного в России Фогеля
РИА «Новости»
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В России освободили бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, приговоренного к 14 годам за контрабанду наркотиков. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на Белый дом.

Как заявили в американской администрации, освобождение Фогеля стало проявлением доброй воли с российской стороны. Также это является знаком продвижения к урегулированию украинского конфликта.

Фогеля вместе с супругой арестовали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. Таможенники обнаружили в его багаже марихуану и гашишное масло.

США Наркотики Дипломатия Белый дом в США Тюрьмы Россия Аэропорт Шереметьево
11 февраля 2025, 21:49
Краснов провел рабочую встречу с главой антикоррупционного агентства Узбекистана
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел рабочую встречу с директором Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмалом Бурхановым. Стороны подписали протокол о сотрудничестве, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

В ходе встречи Краснов указал на схожесть подходов двух стран в решении задач в области противодействия коррупции. Он напомнил, что президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев не раз говорили о союзническом характере взаимоотношений России и Узбекистана.

Генпрокурор анонсировал подписание документа о координации работы стран на международных площадках, в том числе на Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, запланированной на декабрь в Дохе.

«Россия прошла оба цикла обзора соблюдения Конвенции ООН против коррупции, в связи с этим особо актуален вопрос о будущем данного механизма», - отметил Краснов.

Также генпрокурор поблагодарил Бурханова за диалог. После этого состоялось торжественное подписание протокола.

В сентябре 2024 года Краснов и его таджикский коллега Юсуф Рахмон подписали программу сотрудничества.

Генпрокуратура РФ Россия Узбекистан Игорь Краснов

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