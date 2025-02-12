Теледебаты кандидатов в президенты прошли в Абхазии

В дебатах участвовали все пять претендентов - Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Адгур Хурхумал, Олег Барциц и Роберт Аршба.

Все они призывали избирателей активно голосовать, а также согласились признать результаты выборов, независимо от того, какими они будут.

В ходе дебатов Гунба высказался об инвестиционном соглашении с Россией, отметив, что такие острые вопросы необходимо решать на референдуме. Если жители Абхазии считают, что это соглашение угрожает республике, то он не будет его навязывать.

«Мое мнение не должно разниться с мнением народа», - заявил Гунба в ходе теледебатов.

Он также отметил, что общался с российскими коллегами и сообщил им об опасениях абхазов.

Ранее политолог Павел Данилин заявил, что в Москве внимательно следят за президентской кампанией в Абхазии. По его словам, в Кремле примут любой выбор абхазского народа, но при отсутствии антироссийской политики.