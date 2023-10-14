Тела захваченных ХАМАС заложников нашли на севере сектора Газа

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По словам военных, они приступили к эвакуации тел для опознания.

«В ходе рейдов, проведенных в секторе Газа за последние 24 часа, войска ЦАХАЛ обнаружили тела пропавших без вести и предметы, которые могут помочь в освобождении похищенных ХАМАС», - говорится в сообщении.

Также во время проникновения на палестинскую территорию израильские военные уничтожили инфраструктуру, принадлежащую ХАМАС.

По предварительным данным, в плену у группировки находятся более 130 человек, среди которых есть иностранцы. После атаки палестинских боевиков и ответных ударов армии по сектору Газа общее число погибших превысили три тысячи человек (1200 погибли на юге Израиля, 2215 - на палестинской территории ).

Ранее представитель политбюро ХАМАС Абу Марзук исключил казнь заложников , захваченных в ходе операции на юге Израиля. Он подчеркнул, что угроза со стороны руководителя боевого крыла организации стала ошибкой.