Тела захваченных ХАМАС заложников нашли на севере сектора Газа
Военные Израиля вошли в северные районы сектора Газа после того, как местные жители прислушались к рекомендациям по эвакуации на юг. На месте они обнаружили тела похищенных ХАМАС заложников. Об этом со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила газета Haaretz.
По словам военных, они приступили к эвакуации тел для опознания.
«В ходе рейдов, проведенных в секторе Газа за последние 24 часа, войска ЦАХАЛ обнаружили тела пропавших без вести и предметы, которые могут помочь в освобождении похищенных ХАМАС», - говорится в сообщении.
Также во время проникновения на палестинскую территорию израильские военные уничтожили инфраструктуру, принадлежащую ХАМАС.
По предварительным данным, в плену у группировки находятся более 130 человек, среди которых есть иностранцы. После атаки палестинских боевиков и ответных ударов армии по сектору Газа общее число погибших превысили три тысячи человек (1200 погибли на юге Израиля, 2215 - на палестинской территории ).
Ранее представитель политбюро ХАМАС Абу Марзук исключил казнь заложников , захваченных в ходе операции на юге Израиля. Он подчеркнул, что угроза со стороны руководителя боевого крыла организации стала ошибкой.