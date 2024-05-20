Тела погибших при крушении вертолета президента Ирана направили в Тебриз

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«Поиск тел завершен», - заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

По его словам, все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз.

Вертолет Bell 212 , перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая недалеко от ирано-азербайджанской границы, в районе деревни Узи.

Известно, что два из трех вертолетов из кортежа Раиси благополучно добрались до пункта назначения.

Сегодня правительство Ирана проведет экстренное заседание. Исполнять обязанности президента страны будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.