Тела погибших при крушении вертолета президента Ирана направили в Тебриз
Поисковая операция на месте крушения вертолета президента Ирана завершена, тела погибших направили в Тебриз. Такие данные утром 20 мая представили в Красном Полумесяце, сообщил ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
«Поиск тел завершен», - заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
По его словам, все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз.
Вертолет Bell 212 , перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая недалеко от ирано-азербайджанской границы, в районе деревни Узи.
Известно, что два из трех вертолетов из кортежа Раиси благополучно добрались до пункта назначения.
Сегодня правительство Ирана проведет экстренное заседание. Исполнять обязанности президента страны будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.