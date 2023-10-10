Тела еще 100 погибших израильтян нашли в кибуце Беэри

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«Тела 100 израильтян в кибуце Беэри были обнаружены после резни, которую устроили там боевики ХАМАС», - написало издание.

По сообщению спасателей, боевики ХАМАС нападали на мирных жителей и убивали их без разбора - целыми семьями. Община почти полностью разгромлена. Поисково-спасательные службы не исключают, что это еще не все страшные находки Беэри. Также там обнаружили тела бойцов ХАМАС.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором боевик ХАМАС обыскивает пустой дом в кибуце Беэри, а потом поджигает его.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло в субботу, 7 октября. В этот день ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет по Израилю, после чего на территорию страны проникли вооруженные боевики и захватили несколько населенных пунктов на юге. При этом они убивали мирных жителей и брали заложников.

Жертвами нападения стали более 800 человек. Около 100 человек попали в плен к радикалам.