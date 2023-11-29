Тела двух россиянок в простынях нашли на турецком курорте

Трупы обнаружили местные жители. Они увидели людей, завернутых в простыни и перевязанных веревкой возле дороги рядом с населенным пунктом Ичмелер. После этого позвонили в полицию - стражи правопорядка отметили, что тела могут принадлежать россиянкам.

По мнению правоохранителей, люди умерли не своей смертью. Пока неизвестно, были ли при них документы, но тела уже направили на судмедэкспертизу. Местная полиция занялась расследованием, добавили журналисты.

Ранее два российских туриста погибли в Гималаях. Их обнаружили в бассейне с горячими источниками. Правоохранители предположили, что молодые люди могли погибнуть из-за употребления наркотиков, официальной информации на этот счет нет.