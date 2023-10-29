Тела 45 погибших горняков нашли в шахте в Казахстане после пожара

В ведомстве подчеркнули, что поиски перевели на круглосуточный режим. Специалисты осматривают два участка, расположенных на расстоянии шести километров друг от друга.

Спасатели осматривают все тоннели, где могли укрыться горняки. К поискам присоединился глава ведомства Сырмыр Шарихманов.

В ходе осмотра шахт специалисты установили, что взрыв и пожар повредили оборудование горняков и вентиляцию. Очагов горения спасатели не нашли. Счетчики показали минимальное содержание газа в воздухе. Работы продолжатся до тех пор, пока не найдут всех, кто находился под землей.

Пожар в шахте произошел в минувшую субботу, 28 октября. Предварительной причиной возникновения огня назвали взрыв газа. В момент детонации под землей находились 252 шахтера, из которых 205 успели вывести на поверхность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил воскресенье, 29 октября, днем общенационального траура по погибшим горнякам. Он отстранил от работы руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» , которой принадлежала шахта, и поручил провести проверку соблюдения требований безопасности.