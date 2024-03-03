Технологии США нашли на службе российской армии

По его словам, американские технологии применяют при производстве ракет, беспилотников, боеприпасов и другого вооружения в России. Это происходит из-за того, что экспортный контроль со стороны Вашингтона не выполняет своих задач.

В начале года Блументал собрали на Украине список жалоб. В нем отмечены 211 случаев, когда американские полупроводники и микросхемы находили в российских ракетах.

Министр армии США Кристин Уормут ранее заявила, что санкции не смогли обрушить оборонно-промышленный комплекс России. Предприятия продолжают выпускать продукцию, а вооруженные силы - пополняют новым арсеналом. Среди перспективных видов вооружений - зенитные ракетные комплексы «Тор».