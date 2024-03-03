03 марта 2024, 00:07

Технологии США нашли на службе российской армии

РИА «Новости»
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Российская армия, несмотря на санкции, продолжает использовать технологии США. Об этом сенатор из Демократической партии Ричард Блументал заявил в интервью The Washington Times.

По его словам, американские технологии применяют при производстве ракет, беспилотников, боеприпасов и другого вооружения в России. Это происходит из-за того, что экспортный контроль со стороны Вашингтона не выполняет своих задач.

В начале года Блументал собрали на Украине список жалоб. В нем отмечены 211 случаев, когда американские полупроводники и микросхемы находили в российских ракетах.

Министр армии США Кристин Уормут ранее заявила, что санкции не смогли обрушить оборонно-промышленный комплекс России. Предприятия продолжают выпускать продукцию, а вооруженные силы - пополняют новым арсеналом. Среди перспективных видов вооружений - зенитные ракетные комплексы «Тор».

США Санкции Россия Технологии
03 марта 2024, 01:05
«Помогите! Ваши дети». Экоактивисты разрисовали фасад ведомства канцлера в Берлине
Freepik
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Экоактивисты из движения «Последнее поколение» в рамках акции протеста разрисовали оранжевой красной фасад ведомства канцлера Олафа Шольца в Берлине. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.

На стене рейхсканцелярии протестующие оставили отпечатки рук и написали оранжевой краской «Помогите! Ваши дети».

«Призыв о помощи на фасаде ведомства канцлера. Если мы не станем громкими сейчас, у нас не будет будущего!» - так протестующие пояснили смысл акции в соцсети X.

По информации Berliner Zeitung, в акции приняли участие около 16 человек в возрасте от 13 до 16 лет. Десятерых их них арестовала полиция.

В январе экоактивисты облили супом картину «Мона Лиза» в Лувре. Две посетительницы музея подбежали к произведению Леонардо да Винчи и плеснули на него суп с криком: «Что важнее: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание?! Наша сельскохозяйственная система больна!». Благодаря бронестеклу шедевр не пострадал.

Германия Протесты Экология
02 марта 2024, 23:36
«Это не блеф». Экс-аналитик ЦРУ призвал страны НАТО прислушаться к Путину
РИА «Новости»
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В США призвали представителей стран НАТО прислушаться к тому, что говорил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Российский лидер не несет чушь, как его американский коллега Джо Байден, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Он не забывает, где был вчера. Каждое слово, которое он произносит, имеет глубокий смысл. Если Путин что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», - заявил аналитик.

Бывший разведчик напомнил, что Путин не раз предупреждал западные страны об опасности военного освоения Украины, но американцы и европейцы проигнорировали его слова. И теперь сложилась такая ситуация, что процессу демилитаризации подвергается не только украинское государство, но и Североатлантический альянс.

По словам Джонсона, российский лидер показал, что НАТО уже превратилось в «черную дыру», альянса фактически уже не существует.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, но прекрасно осознает, что имеет дело с государством, чьи политика нам враждебны и желают нанести нашей стране стратегическое поражение на поле боя.

Разведка США НАТО Владимир Путин Джо Байден
02 марта 2024, 22:59
Лавров призвал Армению объявить решение по участию в ОДКБ
РИА «Новости»
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Российская сторона ждет от Армении конкретного решения по своему участию в ОДКБ. Об на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы ждем, когда нам официально подтвердят окончательное решение, говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре выйдем. ЕврАзЭС нам интересен, потому что мы что-то оттуда получаем», - отметил он.

По словам министра, это «не очень приглядная картина». Лавров отметил, что армянские партнеры России решили для себя, как они хотят дальше выполнять на взаимной основе договоренности, связывающие с Россией в самых разных интеграционных структурах.

По мнению Лаврова, армянское руководство делает ставку на внерегиональные страны, «которые обещают Еревану помочь во всех бедах». Власти Армении сознательно пошли на ухудшение отношений с Россией , добавил глава МИД.

Армения Сергей Лавров Россия ОДКБ
02 марта 2024, 22:52
США впервые сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы. Но без воды и лекарств
globallookpress
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США впервые доставили гуманитарную помощь в Газу, сбросив с воздуха более 38 тысяч продовольственных наборов. Об этом сообщил телеканал CNN.

«США начали сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в Газу, согласно двум американским чиновникам», - заявили журналисты.

В операции участвовали три американских военно-транспортных самолета С-130 Hercules. Они сбросили 66 больших поддонов с грузов. Жителям Газы доставили только еду, вода и лекарства отсутствовали.

В конце февраля десятки палестинцев погибли в давке за гуманитарной помощью. ЦАХАЛ опубликовал снятое с воздуха видео, на котором видно, как огромная толпа людей окружила большегрузы.

Позже журналисты сообщили, что в толпе погибли более 100 человек и около 700 были ранены, причем вина за такое большое количество жертв лежит на израильской армии, открывшей огонь по людям, стоящих в очереди за гумпомощью.

Ранее президент США Джо Байден оговорился , заявив, что в ближайшее время американцы сбросят украинцам с воздуха гуманитарную помощь, имея в виду сектор Газа.

Еда США Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток

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