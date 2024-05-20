20 мая 2024, 08:57

Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после гибели Раиси

РИА «Новости»
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Тегеранская фондовая биржа приостановила работу на фоне сообщений о смерти президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на члена совета директоров площадки Реза Эйвазлу.

По его словам, биржа будет закрыта 20 мая и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления.

Тегеранская фондовая биржа ведет свою историю с 1967 года, она представляет одну из старейших фондовых площадок на Ближнем Востоке.

Сегодня правительство Ирана должно провести экстренное заседание. Оно пройдет под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбара. Он будет исполнять обязанности президента страны до новых выборов.

Вертолет, на борту которого находились, в частности, Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, разбился в горном районе на северо-западе Ирана в минувшее воскресенье, 19 мая.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 09:11
Белоруссия пожелала народу Ирана стойкости и мужества после гибели президента
Global Look Press
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В Иране погибли настоящие друзья Белоруссии. Министерство иностранных дел страны выразило соболезнования, пожелав народу дружественной республики стойкости и мужества. Об этом сообщило БелТА.

Пресс-служба МИД заявила, что Белоруссия восприняла новость о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси с большой болью. По ее словам, это стало утратой не только для иранцев, но и для белорусов.

«Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси. Искренние соболезнования родным и близким погибших, стойкости и мужества всему народу Ирана», - заявило министерство.

Раиси погиб при крушении вертолета на северо-западе Ирана. Синоптик Тишковец допустил, что авиакатастрофа связана с тяжелыми погодными условиями: в зоне аварии наблюдали термическую депрессию. Обязанности главы Ирана временно возложат на первого вице-президента Мохаммада Мохбера , выборы нового лидера пройдут летом.

Дипломатия Белоруссия Международные отношения Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 09:01
Тела погибших при крушении вертолета президента Ирана направили в Тебриз
РИА «Новости»
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Поисковая операция на месте крушения вертолета президента Ирана завершена, тела погибших направили в Тебриз. Такие данные утром 20 мая представили в Красном Полумесяце, сообщил ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

«Поиск тел завершен», - заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

По его словам, все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз.

Вертолет Bell 212 , перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая недалеко от ирано-азербайджанской границы, в районе деревни Узи.

Известно, что два из трех вертолетов из кортежа Раиси благополучно добрались до пункта назначения.

Сегодня правительство Ирана проведет экстренное заседание. Исполнять обязанности президента страны будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 08:59
Синоптик подтвердил связь гибели Раиси с плохой погодой
Unsplash
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В местности, где потерпел крушение вертолет президента Ирана Эбрагима Раиси, стоял туман с плохой видимостью и дул сильный ветер, синоптики фиксировали термическую депрессию. Полеты в таких условиях запрещены, заявил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная - определялась термической депрессией. <…> Сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана », - сказал он.

Тишковец уточнил, что в зоне крушения зафиксировали 7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности. Нижняя кромка находилась на уровне 300-600 метров, верхняя - 9-10 километров. По словам синоптика, при осадках видимость ухудшилась до одного-трех километров, а в облаках - до сотен и десятков метров.

Местами шли ливни и грозы, выше 3,5 километра происходило обледенение. Тишковец сообщил, что порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, в горах местами до 21 метра. В нижнем пограничном слое фиксировали сдвиг ветра, а ветер разгонялся до 30-50 километров в час. Синоптик заявил, что в таких условиях полеты запрещены - они мешали поддерживать высоту, вызывали «болтанку» и влияли на конструкции вертолета.

Спасатели нашли рухнувшее воздушное судно сгоревшим. Пассажиры погибли, в том числе Раиси.

Вертолеты Авиакатастрофы Погода Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 08:47
Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
РИА «Новости»
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси. В своем Telegram-канале политик отметил, что следствие разберется в причинах авиакатастрофы.

«Череда майских событий, в числе которых - покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии , выстраивается в определенную цепочку „трагических совпадений“», - написал он.

По его мнению, нельзя исключать ни одну из версий случившегося. Он выразил соболезнования иранскому народу.

Крушение вертолета произошло накануне. На борту находились президент Ирана, губернатор одной из провинций страны Малек Рахмати и другие чиновники. Вертолет совершил жесткую посадку во время сильного тумана.

Спасатели обнаружили сгоревшее воздушное судно. По последним данным, все находившиеся на борту вертолета погибли. Информацию о смерти Раиси уже подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

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