25 июня 2024, 05:46

«Течение повернулось». Такер Карлсон высказался об освобождении Ассанжа из тюрьмы

РИА «Новости»
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход времени вспять, выйдя из британской тюрьмы. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.

«Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять», - сказал он.

Ночью 25 июня стало известно, что освобожденный Ассанж покинул Великобританию. Новость об этом опубликовали на официальной странице Wikileaks в соцсети Х.

Журналист провел в заключении 1901 день. Высокий суд Лондона отпустил его под залог. Ранее появилась информация о скором проведении слушаний, в ходе которых телеведущий признает часть обвинений.

Великобритания Суд Джулиан Ассанж Соцсети Тюрьмы Такер Карлсон
25 июня 2024, 05:24
Финляндия начала процесс изъятия арены Helsinki Hall, принадлежащей россиянам
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Правительство Финляндии готовится к экспроприации концертно-спортивной арены Helsinki Hall, которая принадлежит россиянам. Об этом рассказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в соцсети X.

«Сделка должна быть завершена до 30 июня. <…> Если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества», - написала глава министерства.

Дипломат отметила, что Минюст и МИД страны подготовят для процедуры необходимый закон. При этом ее ведомство не получило документов, подтверждающих продажу акций.

Ранее в Финляндии одобрили «закон о выдворении» , который позволит постепенно открыть границу с Россией. Инициативу поддержали 15 членов комитета по конституционному праву, только двое выступили против. По мнению несогласных, этот закон нарушит законодательство ЕС.

Финляндия Законы Россия
25 июня 2024, 04:19
Макрон неожиданно высказался о Владимире Путине
РИА «Новости»
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Диалог с президентом России Владимиром Путиным возможен на разные темы. Об этом в подкасте Génération Do It Yourself заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Диалог с президентом России Владимиром Путиным возможен на разные темы. Об этом в подкасте Génération Do It Yourself заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», - подчеркнул он.

При этом президент отметил, что темами обсуждения могут стать различные вопросы, даже несмотря на то, что общения между двумя лидерами в последние месяцы не было.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Макрону после провала его партии на выборах в Европейский парламент пора уйти в отставку, или, как образно выразился российский политик, - «на свалку истории».

Эммануэль Макрон Россия Владимир Путин Франция
25 июня 2024, 03:47
«Они пытали меня». Трамп обвинил тюремщиков в жестком обращении с ним
РИА «Новости»
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Команда лидера республиканцев Дональда Трампа обвинила служащих тюрьмы округа Фултон в штате Джорджия в пытках экс-президента. Об этом сообщил The Hill со ссылкой на письмо предвыборного штаба политика.

Автор статьи напомнил, что в августе прошлого года Трамп прошел формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон, где ему предъявили обвинения по 13 пунктам по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. В пенитециарном учреждении Трамп провел 20 минут, в течение которых у него сняли отпечатки пальцев и «сфотографировали на память».

«Они пытали меня в окружной тюрьме Фултона и сделали мой снимок», - написали в сообщении штаба от имени Трампа.

Ранее Трамп заявил, что согласится с любым решением суда по делу о фальсификации деловых документов, используя которые он якобы пытался скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс.

Суд Тюрьмы Дональд Трамп Аресты Выборы
25 июня 2024, 03:34
Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы
РИА «Новости»
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Освобожденный из тюрьмы основатель Wikileaks Джулиан Ассанж покинул Великобританию. Информация об этом появилась на аккаунте Wikileaks в соцсети Х.

«Джулиан Ассанж на свободе. Утром 24 июня он покинул тюрьму строгого режима Белмарш, проведя там 1901 день», - сказано в публикации организации.

Там уточнили, что Высокий суд Лондона отпустил журналиста под залог.

Ранее стало известно, что 26 июня проведут слушания, в рамках которых он признает часть обвинений. Как узнали журналисты телеканала NBC News, эта сделка позволит телеведущему освободиться из заключения после пяти лет, уже проведенных им в тюрьме Великобритании.

Ранее адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон призвала британское правительство поддержать его. По словам правозащитника, его дело создало прецедент, способный сдерживать журналистов по всему миру.

Великобритания Суд Джулиан Ассанж Тюрьмы

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