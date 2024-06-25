«Течение повернулось». Такер Карлсон высказался об освобождении Ассанжа из тюрьмы

Правительство Финляндии готовится к экспроприации концертно-спортивной арены Helsinki Hall, которая принадлежит россиянам. Об этом рассказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в соцсети X.

«Сделка должна быть завершена до 30 июня. <…> Если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества», - написала глава министерства.

Дипломат отметила, что Минюст и МИД страны подготовят для процедуры необходимый закон. При этом ее ведомство не получило документов, подтверждающих продажу акций.

Ранее в Финляндии одобрили «закон о выдворении» , который позволит постепенно открыть границу с Россией. Инициативу поддержали 15 членов комитета по конституционному праву, только двое выступили против. По мнению несогласных, этот закон нарушит законодательство ЕС.