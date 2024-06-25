«Течение повернулось». Такер Карлсон высказался об освобождении Ассанжа из тюрьмы
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж повернул ход времени вспять, выйдя из британской тюрьмы. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.
«Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять», - сказал он.
Ночью 25 июня стало известно, что освобожденный Ассанж покинул Великобританию. Новость об этом опубликовали на официальной странице Wikileaks в соцсети Х.
Журналист провел в заключении 1901 день. Высокий суд Лондона отпустил его под залог. Ранее появилась информация о скором проведении слушаний, в ходе которых телеведущий признает часть обвинений.