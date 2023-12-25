25 декабря 2023, 17:58

«Те же лекала». Россия разоблачила схему действий Запада в Сербии

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Западные страны еще до выборов в Сербии принялись раскручивать сценарий с протестами, чтобы потом спровоцировать внеочередные выборы. Эта схема уже известна и отработана, отметил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире канала «Россия 24».

Западные страны еще до выборов в Сербии принялись раскручивать сценарий с протестами, чтобы потом спровоцировать внеочередные выборы. Эта схема уже известна и отработана, отметил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире канала « Россия 24 ».

Дипломат отметил, что Россия, «памятуя другой горький опыт», прогнозировала такое развитие событий.

«Запад действует по тем же схемам и лекалам, когда заблаговременно до выборов начинает раскручиваться сценарий с протестами, потом идет подталкивание к внеочередным выборам», - пояснил Боцан-Харченко.

По его словам, в подобных случаях прозападные силы нередко проигрывают, а затем запускаются «сценарий оспаривания выборов» и «силовое решение вопроса».

Беспорядки в Белграде начались после появления информации о победе коалиции «Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться» на внеочередных выборах в парламент. Накануне вечером оппозиционеры пытались штурмовать здание правительства страны.

Два правоохранителя получили травмы. К вечеру 25 декабря активисты заблокировали часть улицы Кнеза Милоша, где находятся здания МИД и правительства.

Дипломатия Сербия Запад
25 декабря 2023, 18:28
Путин поприветствовал Пашиняна на саммите ЕАЭС в Петербурге
РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Санкт-Петербург на саммит Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщило РИА «Новости».

Армянского премьера встретил президент Владимир Путин. Он поприветствовал Пашиняна и пожал ему руку.

По информации Armen Press , визит Пашиняна в Петербург продлится два дня.

Канал опубликовал видео , как самолет армянского премьера приземлился в аэропорту Пулково. На выходе с борта авиалайнера Пашиняна встретила российская делегация.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Армении сможет пообщаться с президентом Владимиром Путиным на полях саммитов в Петербурге. Во встречах примут участие члены ОДКБ, в том числе лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Саммит Евразийского экономического совета пройдет 25 декабря, а неформальный саммит СНГ состоится 26 декабря.

Ранее в Петербург прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. В аэропорту его встретил губернатор Александр Беглов.

Саммиты Армения Санкт-Петербург Самолеты Владимир Путин
25 декабря 2023, 18:25
Израиль углубит наземную операцию в секторе Газа
Unsplash
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Израиль в ближайшие дни приступит к углублению наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании парламентской фракции партии «Ликуд», его процитировала газета The Jerusalem Post.

«Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться, и в ближайшие дни мы будем углублять боевые действия», - сказал глава израильского правительства.

По его словам, битва на территории анклава будет долгой и пока не близится к окончанию.

Нетаньяху добавил, что только вернулся из сектора Газа, где встречался с дивизией резервистов. Все военнослужащие просили его не останавливаться и идти до конца, подчеркнул премьер-министр Израиля.

Власти Египта разработали трехэтапный план урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. На первой стадии авторы инициативы предложили Израилю и палестинскому движению ХАМАС ввести временный режим прекращения огня и обменять заложников-израильтян на заключенных-палестинцев.

Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
25 декабря 2023, 15:23
Страны ЕАЭС на заседании в Санкт-Петербурге подписали новое соглашение по Ирану
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге страны — участницы Евразийского экономического союза подписали соглашение о свободной торговле с Ираном. Оно заменит достигнутые пять лет назад временные договоренности, сообщило РИА «Новости».

Этот вопрос рассмотрели во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое открылось 25 декабря. Полноформатное соглашение подписали председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади, вице-премьер России Алексей Оверчук, представители Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении.

Предыдущее соглашение о зоне свободной торговли заключили в 2018 году, оно начало действовать в октябре 2019 года. Минэкономразвития прогнозировало снижение цен на фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, ковры и посуду. В Евразийской экономической комиссии заявили, что наряду с Турцией Иран сможет завозить в Россию яйца без оплаты пошлины. Временную меру ввели из-за роста цен более чем вполовину.

В Санкт-Петербурге страны - участницы Евразийского экономического союза подписали соглашение о свободной торговле с Ираном. Оно заменит достигнутые пять лет назад временные договоренности, сообщило РИА «Новости».

Саммиты Санкт-Петербург Международные отношения Торговля Иран Экономика
25 декабря 2023, 15:08
Песков указал на очевидность попыток из-за рубежа спровоцировать беспорядки в Сербии
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Протестные акции и беспорядки в сербской столице третьи силы пытались организовать в том числе и из-за рубежа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Кремль Дмитрий Песков Сербия Беспорядки

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