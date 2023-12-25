«Те же лекала». Россия разоблачила схему действий Запада в Сербии

Западные страны еще до выборов в Сербии принялись раскручивать сценарий с протестами, чтобы потом спровоцировать внеочередные выборы. Эта схема уже известна и отработана, отметил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире канала « Россия 24 ».

Дипломат отметил, что Россия, «памятуя другой горький опыт», прогнозировала такое развитие событий.

«Запад действует по тем же схемам и лекалам, когда заблаговременно до выборов начинает раскручиваться сценарий с протестами, потом идет подталкивание к внеочередным выборам», - пояснил Боцан-Харченко.

По его словам, в подобных случаях прозападные силы нередко проигрывают, а затем запускаются «сценарий оспаривания выборов» и «силовое решение вопроса».

Беспорядки в Белграде начались после появления информации о победе коалиции «Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться» на внеочередных выборах в парламент. Накануне вечером оппозиционеры пытались штурмовать здание правительства страны.

Два правоохранителя получили травмы. К вечеру 25 декабря активисты заблокировали часть улицы Кнеза Милоша, где находятся здания МИД и правительства.