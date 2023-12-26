Тайваню предрекли войну с Китаем после выборов на острове

ДПП выступает за укрепление отношений с США и независимость острова, в то время как оппозиционные фракции Тайваньская народная партия (ТНП) и Гоминьдан предлагают наладить полноценное партнерство с Китаем.

«Одно можно сказать наверняка: независимость Тайваня означает войну, а настаивание на независимости Тайваня рано или поздно приведет к войне», - указал Ван Цзайси.

Выборы на Тайване пройдут 13 января. Жители острова проголосуют за президента, а также за вице-президента и 113 членов парламента.

Ранее востоковед Андрей Карнеев объяснил, что Тайвань не хочет воссоединяться с Китаем по гонконгской модели. По его мнению, стороны не могут решить этот вопрос и наладить отношения. Эксперт предположил, что Китай попытается присоединить остров не силовым, а другим способом.