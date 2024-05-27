27 мая 2024, 06:58

Тайвань заявил о приближении десятков китайских самолетов

Global Look Press
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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение китайского флота и авиации к берегам островного государства. Минобороны сообщило об обнаружении 21 летательного аппарата.

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение китайского флота и авиации к берегам островного государства.

Минобороны сообщило об обнаружении 21 летательного аппарата.

В течение суток, начиная с шести часов утра 26 мая, зафиксировали приближение 21 самолета, 11 судов Народно-освободительная армия Китая и четырех кораблей морской полиции КНР. Из них 10 самолетов вошли в зону действия юго-западной и юго-восточной ПВО Тайваня.

«Вооруженные силы Китайской Республики следили за ситуацией и в ответ на обнаруженную активность задействовали самолеты CAP, корабли ВМФ и береговые ракетные комплексы», - заявила пресс-служба.

НОАК устроил военные учения у берегов Тайваня, они стартовали 23 мая. У островов Мацзу, Уцю, Цзиньмэнь и Дуъинь задействовали корабли и авиацию. Цель маневров - проверить боеспособность соединений.

Авиация Беспилотники Корабли Самолеты Китай Тайвань
27 мая 2024, 06:42
Науседа победил во втором туре выборов президента Литвы
Global Look Press
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В Литве подвели итоги второго тура президентских выборов. Действующий лидер Гитанас Науседа обошел премьер-министра Ингриду Шимоните, набрав в три раза больше голосов. Заявление Центральной избирательной комиссии опубликовал сайт Diena.lt.

Выборы прошли 26 мая, 1895 избирательных участков закрылись в 20:00. По результатам подсчета всех бюллетеней, Науседа набрал 74,43% голосов, его соперница Шимоните - 24,06%. Действующий президент победил во всех муниципалитетах.

«Мне дали большой мандат доверия, и этот кредит доверия, я понимаю, что мне придется им дорожить», - заявил Науседа.

Шимоните признала поражение и публично поздравила соперника с переизбранием. Она заявила, что рада полученному результату, ведь для недопущения ее выхода во второй тур разрабатывали целые стратегии.

Первый тур выборов президента Литвы прошел 12 мая. В нем приняли участие почти 60% избирателей. Науседа набрал 44,10%.

Литва Выборы
27 мая 2024, 03:52
Мужчина серпом разрезал живот беременной жене, чтобы узнать пол ребенка
Freepik
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Индией серпом разрезал живот беременной жене, поссорившись с ней из-за пола будущего ребенка. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, сообщил News9Live.

Все произошло в городе Бадаюн, штата Уттар-Прадеш. Супруги Панн Лал и Анита жили вместе больше 20 лет. У пары было пятеро детей - все девочки. Это и стало причиной конфликта между ними.

Когда Анита снова забеременела, ее муж угрожал ей разводом, если снова родится девочка. В какой-то момент он рассек ей живот серпом, чтобы проверить пол еще не рожденного ребенка.

Раненая женщина смогла выбежать из дома, где ей оказали помощь и вызвали врачей. Анита выжила, но ребенка спасти не удалось. Как выяснилось, это был именно мальчик.

На суде Лал пытался доказать, что его жена поранилась сама и оговорила его. Суд не поверил мужчине и приговорил его к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что индиец обезглавил жену из-за того, что она долго готовила ему чай. Мужчина набросился на супругу с мечом, ударил ее не менее 15 раз, после чего отрубил ей голову. За женщину попытался вступиться сын, но отец напал и на него. Остановить убийцу смогли соседи, вызывавшие полицию.

Суд Дети Индия Врачи Женщины Мужчины Поножовщины Полиция
27 мая 2024, 02:29
Названа страна в Европе с самым дорогим газом
Freepik
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Швеция лидирует среди европейских государств по дороговизне газа в пересчете на рубли. Об этом сообщили в исследовании РИА «Новости».

Эксперты рассчитали объем газа, которые могут приобрести жители европейских стран на свои средние зарплаты, чтобы оценить доступность этого энергоресурса для населения.

«Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 210 рублей», - уточнили в исследовании.

За ними в рейтинге следуют Ирландия, Нидерланды, Австрия и Литва, где кубометр газа стоит более 148 рублей.

Самый дешевый газ в Казахстане, который в перерасчете на российскую валюту стоит 6,3 рубля за кубометр. Россия и Белоруссия заняли второе и третье место соответственно. Кроме того, в первой пятерке стран с дешевым газом оказались Венгрия и Хорватия.

Ранее оппозиционный политик Илан Шор обвинил румынскую государственную компанию Romgaz в желании нажиться на продаже российского газа Молдавии, отметив, что жители страны получат тот же энергоресурс, но не напрямую, а через посредника и в три раза дороже.

Исследования Швеция Газ Европа
26 мая 2024, 23:37
Купившая квартиру в Турции россиянка переселилась в подвал из-за суда с арендатором
РИА «Новости»
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Владеющая квартирой в Турции более 10 лет назад россиянка Жанна Худякова переселилась в подвал дома, так как не смогла выгнать со своей жилплощади недобросовестного съемщика. Попытка выселить арендатора через суд ни к чему не привела. Подробности истории женщины рассказало агентство İhlas.

В Анталью, где находится дом с ее квартирой, россиянка вернулась два года назад. Все это время она сдавала жилплощадь через агентство недвижимости. Но последний жилец уступать квартиру хозяйке отказался. Она подала в суд, который выиграла. Но ответчик обжаловал свое выселение и его заменили на подписку о невыезде. В итоге тяжба продолжается до сих пор.

По словам Худяковой, сложности с выселением арендатора возникли, потому что она не знает правовую систему Турции. Так как жить женщине негде, она поселилась в подвале дома, где находится ее квартира.

«Я одинокая женщина, я ношу с собой нож, когда сплю ночью в подвале. Он комфортно живет с арендной платой в 5700 лир (около 16 тысяч рублей)», - заявила собеседница журналистов.

Она добавила, что подвале нет электричества, кухни, туалета и ванной комнаты. Но уехать она не может, так как судебный процесс все еще продолжается.

В начале мая вернувшаяся из Стамбула российская туристка пожаловалась на хамское поведение сотрудников бутика Gucci в торгово-развлекательном центре «Зорла-центр». По ее словам, она хотела посмотреть сумки, которые продавали в магазине, но когда хотела потрогать товар продавщица и охранник с криками выгнали ее за дверь.

Турция Суд Россия Квартиры

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