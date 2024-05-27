Тайвань заявил о приближении десятков китайских самолетов

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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение китайского флота и авиации к берегам островного государства.

Минобороны сообщило об обнаружении 21 летательного аппарата.

В течение суток, начиная с шести часов утра 26 мая, зафиксировали приближение 21 самолета, 11 судов Народно-освободительная армия Китая и четырех кораблей морской полиции КНР. Из них 10 самолетов вошли в зону действия юго-западной и юго-восточной ПВО Тайваня.

«Вооруженные силы Китайской Республики следили за ситуацией и в ответ на обнаруженную активность задействовали самолеты CAP, корабли ВМФ и береговые ракетные комплексы», - заявила пресс-служба.

НОАК устроил военные учения у берегов Тайваня, они стартовали 23 мая. У островов Мацзу, Уцю, Цзиньмэнь и Дуъинь задействовали корабли и авиацию. Цель маневров - проверить боеспособность соединений.