26 декабря 2023, 18:29

Тайвань расширит ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Unsplash
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Министерство экономики Тайваня расширит ограничения на поставки товаров в Россию и Белоруссию с 25 января. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В список экспортного контроля попали 45 видов высокотехнологичных товаров. Речь идет об электронных компонентах, а том числе микросхемах, телекоммуникационном оборудовании, лазерах и навигационных системах.

Тайвань поддержал антироссийские санкции после начала спецоперации. Весной 2022 года Минэкономики страны запретило поставлять в Россию и Белоруссию процессоры, чипы памяти и оборудование для производства полупроводников. В январе 2023 года власти расширили список ограничений и включили в него позиции, связанные с веществами ядерной энергетики.

Власти Южной Кореи тоже введут дополнительные санкции против России и Белоруссии. Правительство страны ограничит экспорт 682 товаров, в том числе аккумуляторных батарей, станков, тяжелой строительной техники и деталей самолетов.

Белоруссия Экспорт Санкции Россия Тайвань
26 декабря 2023, 18:45
Россия и Индия заключили соглашения по будущим блокам АЭС «Куданкулам»
Unsplash
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Индия и Россия заключили важные соглашения, касающиеся будущих блоков атомной электростанции «Куданкулам». Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече с представителями индийской общины в Москве.

«Мы подписали несколько очень важных соглашений, касающихся будущих блоков ядерного проекта „Куданкулам“», - процитировало его РИА «Новости».

Джайшанкар отметил, что при подписании присутствовал вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Россия сооружает в Индии АЭС «Куданкулам» с реакторами ВВЭР-1000. Работы идут в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным в 1988 году, а также с дополнением к нему от 1998 года.

Первый блок станции уже передали заказчику окончательно, а второй сдали в гарантийную эксплуатацию. Сейчас на «Куданкуламе» строят третий, четвертый, пятый и шестой энергоблоки в рамках второй и третьей очередей атомной электростанции.

Глава МИД Индии проведет в России несколько дней. В планах у Джайшанкара встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Руководители внешнеполитических ведомств должны обсудить отношения двух государств, а также международную повестку.

Индия Россия АЭС
26 декабря 2023, 18:28
Британские экономисты предсказали, когда Китай обгонит США по размеру ВВП
Unsplash
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Китай может занять первое место в мире по объемам ВВП, но это произойдет не ранее 2037 года. Об этом заявил британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), сообщила газета The Telegraph.

Экономисты отметили, что китайская экономика может обойти США и стать лидирующей в мире только к этому времени, так как из-за кризиса в сфере недвижимости перспективы роста сильно упали. В 2021 году аналитики прогнозировали, что КНР займет первую строчку по уровню ВВП уже к 2030-му, но последствия пандемии резко снизили уровень экономического развития страны.

Согласно докладу СЕВR, Россия находится на восьмом месте в рейтинге крупнейших экономик мира. Аналитики добавили, что страна может в 2024 году занять 11-ю строчку в списке государств с самым большим ВВП.

Ранее газета Financial Times заявила, что власти КНР намеренно снижают статус Народного банка Китая. По прогнозам издания, Национальное управление финансового регулирования в будущем поглотит китайский Центробанк и возьмет на себя контроль за финансовой деятельностью в стране.

США Россия Китай Экономика ВВП
26 декабря 2023, 18:00
Алиев и Пашинян впервые встретились после переговоров о статусе Карабаха
Пресс-служба Кремля
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые лично поприветствовали друг друга после событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Встреча Пашиняна и Алиева прошла на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, они обменялись рукопожатиями. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении впервые встретились после военных действий в Нагорном Карабахе.

Ранее Алиев назвал тему карабахского вопроса полностью закрытой. Обострение в регионе произошло в сентябре 2023 года. Президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о ее упразднении, территории перешли под контроль Азербайджана.

Спикер парламента Армении Ален Симонян признал территориальную целостность соседней страны и отметил, что государство закрыло карабахский вопрос. По мнению Пашиняна, упразднение НКР являлось неизбежным , а проблема необходимости сдачи территорий существовала еще в 2016 году.

Армения Санкт-Петербург Переговоры Нагорный Карабах Азербайджан
26 декабря 2023, 17:57
Японская компания отозвала всех своих сотрудников с «Арктик СПГ 2»
Unsplash
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Японская компания Mitsui & Co отозвала своих сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2» по разработке сжиженного природного газа, сообщила газета Sankei со ссылкой на источники. Отмечается, что целью стала защита работников от американских санкций.

Источники издания пояснили, что перспективы проекта после введения ограничений были неясными. Журналисты предположили, что из-за санкций Япония и другие страны пересмотрят планы закупок СПГ.

ООО «Арктик СПГ 2» - дочерняя компания «Новатэка» - попала в список американских санкций в конце осени. Mitsui - совладелец проекта «Арктик СПГ-2», который должны запустить в конце 2023 - начале 2024 года.

После объявления Минфина США о санкциях «Новатэк» предупредил партнеров о возникновении форс-мажорных обстоятельств в отношении будущих поставок с «Арктик СПГ 2». Через несколько дней зарубежные инвесторы , в том числе французская компания TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, сообщили о выходе из проекта.

США Газ Япония Санкции Бизнес

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