Тайвань расширит ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Индия и Россия заключили важные соглашения, касающиеся будущих блоков атомной электростанции «Куданкулам». Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече с представителями индийской общины в Москве.

«Мы подписали несколько очень важных соглашений, касающихся будущих блоков ядерного проекта „Куданкулам“», - процитировало его РИА «Новости».

Джайшанкар отметил, что при подписании присутствовал вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Россия сооружает в Индии АЭС «Куданкулам» с реакторами ВВЭР-1000. Работы идут в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным в 1988 году, а также с дополнением к нему от 1998 года.

Первый блок станции уже передали заказчику окончательно, а второй сдали в гарантийную эксплуатацию. Сейчас на «Куданкуламе» строят третий, четвертый, пятый и шестой энергоблоки в рамках второй и третьей очередей атомной электростанции.

Глава МИД Индии проведет в России несколько дней. В планах у Джайшанкара встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Руководители внешнеполитических ведомств должны обсудить отношения двух государств, а также международную повестку.