03 ноября 2024, 18:34

Тайвань полностью прекратит поставки станков в Россию

РИА «Новости»
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Тайвань объявил о полном прекращении поставок станков в Россию. Информация появилась на сайте местного Министерства экономики.

Власти острова пошли на такой шаг после введения мер экспортного контроля. Последние будут корректироваться. Также Тайвань собирается оказать содействие производителям для контроля конечного потока поставок товара.

Штраф за первое нарушение антироссийских санкций увеличили в 15 раз - до 31,3 тысячи долларов.

Тайвань принял решение о расширении ограничений на поставки продукции в Россию и Белоруссию в декабре 2023 года. В перечень экспортного контроля попали 45 видов высокотехнологичных товаров, в том числе электронные компоненты, микросхемы, телекоммуникационное оборудование, навигационные системы и лазеры.

Санкции Россия Тайвань
03 ноября 2024, 17:32
Явка на президентских выборах в Молдавии к 16:00 превысила 40%
РИА «Новости»
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Явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 43% к 16:00 (17:00 по московскому времени). Об этом сообщил ЦИК республики.

Активность избирателей оказалась выше, чем в первом туре. Тогда к этому часу проголосовали около 39%.

За победу борются президент Молдавии Майя Санду и выходец из Гагаузии Александр Стояногло - при руководстве Санду его уволили с должности генерального прокурора.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул отдала свой голос во втором туре выборов. Она призвала население также исполнить свой гражданский долг. Гуцул заявила, что проголосовала «против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ».

Молдавия Выборы Выборы президента Молдавии
03 ноября 2024, 16:56
Один человек погиб и 16 пострадали из-за взрыва газа в Турции
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Минимум один человек погиб и 16 пострадали в результате взрыва бытового газа в доме в турецком городе Чорум. Об этом в эфире телеканала TRT Haber сообщил губернатор одноименной провинции Али Чалган.

«Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома», - уточнил он.

Из-за случившегося практически полностью разрушились несколько этажей дома, пострадали расположенные рядом постройки и припаркованные автомобили. Машины завалило камнями.

Взрыв газа произошел 31 октября в Черкесске. Спасатели вручную и с помощью техники разбирали завалы. Специалисты помогли выбраться троим жителям. Пять человек стали жертвами ЧП. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшим - по 300 тысяч.

Турция Газ Взрывы
03 ноября 2024, 16:47
Захарова посоветовала МВД Эстонии не лезть к церкви с «либеральной политкорректностью»
Global Look Press
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Канцлеру МВД Тармо Мийлитсу не стоит лезть к Эстонской православной церкви Московского патриархата со своей «либеральной политкорректностью». Такое заявление в своем Telegram-канале сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мийлитс обратился в ЭПЦ с требованием разъяснить фразу «не состоящий в браке представитель белого духовенства».

«Что же не понравилось эстонским чиновникам в „белом духовенстве“? Намек на… расизм?» - задалась вопросом Захарова.

Она напомнила, что в православной церкви есть разделение на белое и черное духовенство. К первым относятся священники, которые могут вступить в брак, вторые - насельники монастырей, давшие обет безбрачия. Цвет кожи здесь не при чем.

«Не лезьте со своей навязанной из-за рубежа либеральной политкорректностью в то, что гораздо древнее и сложнее всего, что вы можете себе представить, Тармо», - посоветовала представитель МИД.

В августе эстонские власти потребовали от ЭПЦ разорвать религиозные отношения с Россией. Из устава убрали все упоминания о Московском патриархате, хотя церковь находится под его канонической юрисдикцией.

Расизм Россия Религия Эстония
03 ноября 2024, 15:54
Самую высокую явку на выборах в Молдавии за рубежом зафиксировали в Москве
РИА «Новости»
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Самая высокая явка на выборах президента Молдавии за рубежом оказалась в Москве. Глава ЦИК Анжела Караман сообщила, что проголосовала почти половина из максимально возможных 10 тысяч.

«Больше всего граждан реализовали свое избирательное право в Москве - более 2400 и 2100 избирателей (на двух участках - прим. ред.)», - отметила она.

В Бухаресте проголосовали более 2400 человек, в Брешии - около 1700, а в Падуе - свыше 1600. Караман добавила, что начинают работу 10 избирательных участков в США и Канаде. Остальные 11 участков за границей откроются позже.

Центральная избирательная комиссия Молдавии хотела открыть пять избирательных участков на территории России. В частности, речь шла об участках в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако Министерство иностранных дел республики одобрило открытие только двух участков - в столице. Это оправдали «обеспечением безопасности».

Ранее ЦИК Молдавии обновил данные по явке во втором туре выборов президента: к 13:00 она достигла 29,66%. Свои голоса отдали 850 тысяч избирателей.

Молдавия Выборы Москва

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