Тайвань полностью прекратит поставки станков в Россию

Власти острова пошли на такой шаг после введения мер экспортного контроля. Последние будут корректироваться. Также Тайвань собирается оказать содействие производителям для контроля конечного потока поставок товара.

Штраф за первое нарушение антироссийских санкций увеличили в 15 раз - до 31,3 тысячи долларов.

Тайвань принял решение о расширении ограничений на поставки продукции в Россию и Белоруссию в декабре 2023 года. В перечень экспортного контроля попали 45 видов высокотехнологичных товаров, в том числе электронные компоненты, микросхемы, телекоммуникационное оборудование, навигационные системы и лазеры.