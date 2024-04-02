Тайвань перенес военные учения после инцидента с китайским дроном

По информации издания, тайваньские военные планировали провести учения 2 апреля, но перенесли их из-за опасений, что в Китае маневры воспримут как провокацию.

Стрельбы собирались начать 2 апреля на острове Хоуюй, а 3 апреля - на островах Мэнху и Фусин. До 25 апреля военные также готовились провести учения на других островах.

В газете отметили, что 29 марта китайский дрон зашел в воздушное пространство острова Эрдань и заснял тайваньскую технику и военнослужащих, которые поспешно удалились при виде БПЛА.

Ранее Тайвань посетила американская делегация , которую возглавил конгрессмен Майк Галлахер. Он рассказал, что США выражают поддержку острову, но поддерживают контакты с Китаем. Конгрессмен добавил, что Белый дом «укрепляет мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива».