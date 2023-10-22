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«По словам одного из американских чиновников, ракеты были отправлены тайно в распоряжение Украины, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли», - написали в материале.

Москва заранее знала о дальности полета и другие характеристики ракет. Также военное командование России знало о планах США поставить ATACMS на Украину. В статье отметили, что все эти поставки оказали крайне небольшое влияние на ход боевых действий в зоне СВО.

«Фактор внезапности почти никогда не срабатывал - удивить русских, по большому счету, так и не удалось», - отметил автор.

Вероятность победы Украины в конфликте на Западе оценивают как нулевую. У России есть чем ответить, при этом ей даже не нужно пускать в ход новейшие образцы вооружения, считает автор материала.

Военные эксперты ВС России подошли комплексно к подавлению угрозы от американских тактических баллистических ракет ATACMS. Расчеты ПВО подготовили для перехвата новых целей, а пусковые установки будут уничтожать гиперзвуковыми ударами.