Тайные поставки ракет ATACMS Украине не напугали Россию — СМИ
Тайные поставки американских ракет ATACMS на Украину не смогли удивить или напугать Россию, как надеялись США. Такое мнение высказал иранский оппозиционный радиоканал Farda.
«По словам одного из американских чиновников, ракеты были отправлены тайно в распоряжение Украины, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли», - написали в материале.
Москва заранее знала о дальности полета и другие характеристики ракет. Также военное командование России знало о планах США поставить ATACMS на Украину. В статье отметили, что все эти поставки оказали крайне небольшое влияние на ход боевых действий в зоне СВО.
«Фактор внезапности почти никогда не срабатывал - удивить русских, по большому счету, так и не удалось», - отметил автор.
Вероятность победы Украины в конфликте на Западе оценивают как нулевую. У России есть чем ответить, при этом ей даже не нужно пускать в ход новейшие образцы вооружения, считает автор материала.
Военные эксперты ВС России подошли комплексно к подавлению угрозы от американских тактических баллистических ракет ATACMS. Расчеты ПВО подготовили для перехвата новых целей, а пусковые установки будут уничтожать гиперзвуковыми ударами.