Тайник с 260-летними любовными письмами пленным морякам нашли в Британии

Корабль «Галатея» захватили в 1758 году в ходе Семилетней войны. Оказалось, что администрация получила все письма, которые родные посылали пленным французским морякам. Никакой военной ценности в них не нашли и убрали послания в архив.

Более 100 писем уже изучил профессор европейской истории Кембриджского университета Рено Морье. По оценке историка, значительная часть корреспонденции представляет интимную переписку и послания морякам от матерей.

«Эти письма рассказывают об универсальном человеческом опыте, они не уникальны для Франции или XVIII века», - указал Морье.

По его словам, переписка показывает, как все люди пытаются справляться с серьезными жизненными проблемами.