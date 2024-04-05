Танковые и инженерные воинские части на западе Белоруссии привели в боеготовность
Вооруженные силы Белоруссии приступили к очередному этапу проверки боевой готовности. Танковые и инженерные воинские части Западного оперативного командования присоединились к учениям, сообщило Минобороны страны.
«Танковые и инженерные воинские части и подразделения шестой отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», - объявила пресс-служба.
На очередном этапе проверки боеготовности военные задействуют штатные вооружения, специальную и армейскую технику. Маневры проведут на полигонах и специально отведенных участках местности.
Белоруссия начала подготовку к войне, объявил президент Александр Лукашенко. Подразделения обеспечили новой техникой и вооружениями для повышения обороноспособности страны. Накопленный Союзным государством опыт, по словам белорусского лидера, позволит ответить на угрозы извне.