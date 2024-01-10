Танки стянули к административным зданиям в центре столицы Эквадора

Яхта путешественника Романа Титова могла потерпеть крушение у берегов Шотландии. Осенью мореплаватель начал готовиться к одиночному кругосветному путешествию. В декабре он вышел в море из Тенсберга, но затем разыгрался сильный шторм. Через время обломки судна и тело, предположительно Романа, нашли в районе шотландского города Аллапул. Официальной информации о гибели путешественника нет. Супруга капитана Ирина Титова надеется, что ее супруг на самом деле жив. В интервью «360» она рассказала, что семья собирается обратиться в местное посольство, чтобы разобраться в ситуации.

Жена яхтсмена добавила, что у мужа был выключен трекер на яхте. Поэтому отследить судно невозможно.

«Мы не знаем почему (мужчина выключил трекер - прим. ред.). Он, когда еще из Москвы улетал, сказал, что у него есть друг Роджер, он будет по АИС путь смотреть. Но все сказали, что он (трекер - прим. ред.) у него вообще был выключен, он его даже не включил. Почему - мы не знаем», - рассказала Ирина.

Супруга путешественника отметила - семья предполагает, что Роман хотел выйти в море и включить устройство, но не успел из-за разбушевавшегося шторма.

«Это чисто наши догадки, мы не знаем. Пока он был в Аллапуле - постоянно нам писал, как проходил день», - пояснила она.

Ирина рассказала, что ее муж общался с работниками верфи в Аллапуле. Те помогали ему ремонтировать яхту перед выходом. Они и опознали обломки мачты судна, на котором был ее муж.

«Мы хотим хотя бы с ними связаться, они последний, кто его видел. И если они опознали (мачту - прим. ред.) - хоть как-то с ними поговорить. Мы вчера пытались туда позвонить, но у них такое жуткое наречие, что я вообще, если честно, ничего не поняла. У них свой диалект. У меня, конечно, не очень хорошее знание английского языка, но тут я не разобрала вообще ни слова. Тут обязательно нужен переводчик», - объяснила женщина.

Надежда есть Супруга Титова надеется, что ее муж жив. Однажды он уже попадал в шторм - два года назад. О мужчине не было ничего известно полтора месяца, а потом он объявился. Кроме того, пока нет официального подтверждения его гибели.

«Я с этим человеком 20 лет прожила, я вообще ничему не удивлюсь. У него экстрим в крови. Я вот этого не понимаю, у нас в этом плане абсолютно разные характеры. Я боюсь даже американских горок, мне моя жизнь дороже. У нас с ним в этом плане мнения абсолютно расходились», - призналась Ирина.

Роман Титов - капитан-лейтенант запаса и экс-штурман атомной подлодки. В 2021–2022 годах во время одиночного кругосветного плавания на яхте «Вперед» он попал в шторм, из-за которого пришлось прервать плавание и встать на ремонт в Великобритании. Как указано на сайте Титова, он - профессиональный моряк, спортсмен и писатель.

Ранее яхта с шестью российскими туристами затонула недалеко от острова Пхукета в Таиланде. Всех путешественников удалось спасти. Правоохранительные органы начали проверку.

«У нас нет вообще никакой информации. Он 13 декабря всем написал, что он выходит [в море], и все, 15-го числа был жуткий шторм. Мы даже не знаем, какие обломки толком нашли», - поделилась собеседница «360».

Ирина рассказала, что писала в полицию Береговой охраны Швейцарии, там ее связали с полицейским, который занимается поисками Романа. Но пока ничего выяснить не удалось.

«Мы сегодня хотим позвонить в посольство», - добавила женщина.

Почему яхту спортсмена не отследили?