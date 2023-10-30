Танки Израиля заметили у города Газы
Очевидцы заметили у города Газы танки Армии обороны Израиля. Подразделения ЦАХАЛ получили контроль над ключевой дорогой между севером и югом сектора, сообщило Agence France-Presse.
Агентство сообщило, что танки приблизились к окраине города Газа. Ключевую дорогу между севером и югом анклава перерезали.
ЦАХАЛ объявил, что расширил проведение наземных операций. Военные уничтожили десятки забаррикадировавшихся в зданиях боевиков, атаковали около 600 складов, позиций, укреплений и других объектов движения ХАМАС. Армия ударила по больнице «Аль-Кудс» , здание рядом с учреждением рухнуло.
Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Белый дом повысил ставки. По его мнению, участие США ускорит развитие событий на всех направлениях и спровоцирует большую войну. Он спрогнозировал уничтожение Израиля.