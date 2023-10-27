Танки ЦАХАЛ направились в сторону сектора Газа
Танковые соединения ЦАХАЛ двигаются в сторону сектора Газа. Бронетехнику Израиля заметили в районе города Бейт-Ханун, расположенного на севере анклава. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.
Ранее стало известно, что после массированных ударов Израиля в пятницу, 27 октября, на всей территории сектора Газа перестала работать сотовая связь и мобильный интернет.
Также в пятницу глава пресс-службы ЦАХАЛ генерал Хагари заявил, что Армия обороны Израиля начала расширять масштабы наземной операции в секторе Газа. По словам военного, Израиль наносит удары по подземным целям в анклаве. После этого начнут действовать сухопутные войска. Мирное население Газы в очередной раз призвали эвакуироваться на юг анклава.
Ранее ООН назвала действия ЦАХАЛ в секторе Газа военным преступлением. Такое заявление сделала пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. По ее словам, более двух миллионов палестинцев, запертых в Газе, подвергаются коллективному наказанию со стороны Израиля, а в регионе разворачивается гуманитарная катастрофа.